В Хабаровском крае специально подожгут 70 тысяч гектаров сухой травы

В лесничествах Хабаровского края продолжается профилактический отжиг сухой травы. Огонь планируют пустить на территории в 70 тысяч гектаров. На сегодняшний день в Аванском, Оборском и Хабаровском лесничествах уже спалили около 30 % намеченных участков.





Как писало ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», на прошлой неделе начальник управления лесами в Минприроды региона Иван Денисов сообщил о планах выжечь траву на 63 тысячах гектаров и о том, что уже 14 тысяч из них «обработали» огнём. Теперь, по информации ведомства, эти цифры увеличились — как в результатах, так и в планах.









Контролируемые выжигания проводят по мере схода снежного покрова — их нужно закончить не менее чем за 10 дней после оттаивания почвы. Накануне пала специалисты лесного хозяйства оповещают заинтересованные службы и ведомства.





Агентство сообщало, что за прошедшие выходные Хабаровск вновь затянула пелена дыма. К утру понедельника запах гари добрался до центра. Высказывая недовольство ситуацией, некоторые горожане анонимно признались, что сами не прочь устроить пал травы. Официально сезон возгораний сухой растительности объявили в главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю. За выходные специалисты зафиксировали на территории региона 49 термических точек.