В Хабаровском крае откроют новые свиноводческие комплексы

С их появлением производство мяса в регионе увеличится в два раза

В Хабаровском крае с открытием двух новых свиноводческих комплексов в два раза увеличатся объёмы производства мяса и мясных продуктов. Новые предприятия появятся в селе Усть-Ургал Верхнебуреинского района и в селе Дружба Хабаровского района.

Производство в Усть-Ургале наладит ООО «Колос», созданное специально для этих целей. На создание свиноводческого комплекса на семь тысяч голов уйдёт около 100 миллионов рублей. Это частые инвестиции и заёмные средства. Среднегодовое поголовье комплекса, который появится в Дружбе, составит 70 тысяч. На создание предприятия потребуется 2,6 миллиарда рублей.

«Проект реализует группа компаний «СКИФ», у неё уже есть производственные площади для переработки мясной продукции. Хабаровский край нуждается в местном мясе, собственного производства недостаточно. Новые предприятия будут удовлетворять потребности Верхнебуреинского и Хабаровского районов, вывозить продукцию в другие регионы пока не планируется», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник управления по модернизации агропромышленного комплекса краевого министерства сельхозпроизводства и развития сельских территорий Александр Рог-Кустов.

В Хабаровском районе уже началось строительство свинокомплекса. Завезти родительское поголовье туда планируют осенью 2018-го, а начать производство мясных продуктов намерены к концу года.