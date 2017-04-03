В Комсомольске из ларька изъяли 23 бутылки со спиртовым лосьоном

В Комсомольске-на-Амуре сотрудники транспортной полиции обнаружили, что в одном из киосков незаконно торговали спиртосодержащей продукцией. Там нашли 23 бутылки с лосьоном, содержание этилового компонента в котором достигает 95 процентов. По словам продавца, документы на товар у неё отсутствовали.

Нарушительницу правоохранители обнаружили в ходе оперативно-профилактических мероприятий в рамках операции «Алкоголь». Факт незаконной продажи спиртосодержащей продукции выявили в киоске, который расположен в Центральном районе Комсомольска. Работница ларька продала 31-летнему жителю посёлка Снежный две стеклянные бутылки ёмкостью 100 миллилитров. В них содержался 95-процентный спиртовой лосьон. Продавец созналась в содеянном. Стражам порядка 40-летняя женщина сообщила, что документов на продукцию у неё не было.

Как сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ДФО, в отношении работницы возбудили дело об административном правонарушении. Индивидуальному предпринимателю грозит ответственность за нарушение продажи спиртных напитков.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что торговые и аптечные сети в регионах проверяют на наличие сомнительной продукции с декабря 2016 года. Поручение об усилении контроля над продажей подобных медицинских препаратов, косметических средств и алкоголя дал губернатор региона Вячеслав Шпорт. В крае нашли почти 500 аналогов «Боярышника». В январе в рамках рейдов представители ведомства обнаружили в точках продаж в Хабаровском крае 486 единиц спиртосодержащей непищевой продукции. В Комсомольске-на-Амуре специалисты Роспотребнадзора нашли на предприятии мелкой розницы настойку боярышника. Ещё из двух изъяли лосьоны «с градусом»: содержание этилового спирта в них составило больше 25 %. В регионе продолжают выявлять точки, торгующие подобным товаром.