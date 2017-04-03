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Настоятель хабаровского храма отблагодарил спасателей за помощь

Настоятель хабаровского храма отблагодарил спасателей за помощь
Поисково-спасательному отряду МЧС священнослужитель подарил икону с ликом Георгия Победоносца
сегодня, 15:00
Общество | Хабаровский край
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Фото: dvrpso.ru

Дальневосточный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России посетили настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы отец Владимир и помощник председателя приходского совета Александр Постоев. Православный храм и специалистов силового ведомства связывает давняя дружба: помощь отряда стала для духовного учреждения доброй традицией. Ввиду этого священнослужители решили отблагодарить своих друзей — в качестве подарка они преподнесли икону Георгия Победоносца.


 

В этом году спасатели дважды помогли после сильных снегопадов очистить кровлю обители от скопившегося снега, чем предупредили угрозу возможного обрушения крыши — об этом писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск». К Покровскому храму специалисты прибыли с альпинистским снаряжением, лестницами и лопатами. Как сообщала пресс-служба ДВРПСО МЧС России, спасти здание от разрушения удалось за несколько часов. Специалисты убрали более 50 кубометров снега. Кроме того, они установили на место баннер, который был демонтирован во время ремонта фасада здания храма.


 

 

 

 

Чуть позже специалисты поисково-спасательного отряда МЧС установили икону на фронтоне здания прихода. На масленичные гуляния силовики организовали полевую кухню для угощения прихожан. Прежде чем её растопить, спасатели провели мастер-класс по соблюдению правил пожарной безопасности.


 

 

 

 

Как сообщила пресс-служба ДВРПСО МЧС России, за помощь православному храму отец Владимир вручил икону Георгия Победоносца руководителю отряда, а спасателям — благодарственные письма и грамоты. Завершилась встреча с настоятелем беседой о приближающемся светлом празднике — Пасхе. Священник рассказал об истории православной традиции, а также ответил на вопросы спасателей.

 
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