Валерий Лебеда покинул пост вице-мэра Хабаровска

В аппарате управления дальневосточной столицы произошли изменения. Вице-мэр Хабаровска Валерий Лебеда ушёл со своего поста. Он продолжит работу в администрации города, но на другой должности.

«С сегодняшнего дня Валерий Фёдорович занимает пост заместителя мэра по инвестиционной политике», — сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник пресс-службы городской администрации Владимир Ерохин.

По его словам, на место Валерия Лебеды уже назначен другой чиновник. Вице-мэром станет бывший глава администрации Индустриального района краевой столицы Сергей Кравчук.

Ранее агентство писало, что Валерий Лебеда официально занял пост вице-мэра Хабаровска 3 апреля 2012 года. Он имеет опыт руководящей работы больше 20 лет. В период с 1981 по 1990 год Валерий Лебеда работал на Хабаровском заводе имени Кирова, с 1990 по 1992 год был избран председателем Краснофлотского районного Совета народных депутатов. С 1992 года чиновник работает в администрации Хабаровска. Он замещал должности председателя фонда муниципального имущества, заместителя главы администрации — председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и приватизационными объектами города, а также заместителя мэра — директора департамента муниципальной собственности.