В Хабаровске подростки предстанут перед судом за убийство таксиста

Сегодня понедельник, 03 апреля 2017 года, 14:22
Жители Владивостока могут сами закончить отопительный сезон
Жители Владивостока могут сами закончить отопительный сезон
Валерий Лебеда покинул пост вице-мэра Хабаровска
Валерий Лебеда покинул пост вице-мэра Хабаровска
Пылающее Приморье: за сутки в крае произошло 160 поджогов сухой травы
Пылающее Приморье: за сутки в крае произошло 160 поджогов сухой травы
Чиновники Приморья раскрыли свои аккаунты
Чиновники Приморья раскрыли свои аккаунты
В Хабаровске не комментируют протест дальнобойщиков против "Платона"
В Хабаровске не комментируют протест дальнобойщиков против "Платона"
Регионы:


Популярное
вчера, 15:40
Кореянка Светлана Ким стала самой красивой азиаткой Владивостока
вчера, 20:35
10 самых красивых девушек края стали финалистками "Мисс Приморье"
сегодня, 09:40
Хабаровчанин разгуливал по улицам города в одеяле
сегодня, 08:02
Во Владивостоке отключат свет на улицах трёх адмиралов
сегодня, 10:07
Владивостокский суд рассмотрит дело китайских пловцов
сегодня, 11:52
В Приморье изменился порядок получения справок БТИ
сегодня, 07:02
На смену одному циклону в Приморье придёт другой
вчера, 17:50
Жительница Уссурийска ответит в суде за продажу регистрации мигрантам
вчера, 15:05
В Чугуевском районе мужчина украл у односельчанина куртку с деньгами
вчера, 17:00
В Хабаровском крае создали условия для обучения 150 маленьких аутистов

Обсуждаемое
вчера, 20:35
6

10 самых красивых девушек края стали финалистками "Мисс Приморье"
сегодня, 10:40
2

Дальнему Востоку угрожает птичий грипп
вчера, 15:40
2

Кореянка Светлана Ким стала самой красивой азиаткой Владивостока
сегодня, 10:00
2

Юные хабаровчане на занятии зоотерапией покормили козлят и поросят
сегодня, 11:00
1

Хабаровчанин оставил "управляйку" и горожан без воды и кранов
вчера, 15:05
1

В Чугуевском районе мужчина украл у односельчанина куртку с деньгами
вчера, 17:00
1

В Хабаровском крае создали условия для обучения 150 маленьких аутистов
вчера, 17:50
1

Жительница Уссурийска ответит в суде за продажу регистрации мигрантам
сегодня, 09:00
1

Хабаровчане анонимно признались, что поджигают траву вокруг города
сегодня, 10:07
Владивостокский суд рассмотрит дело китайских пловцов
Народный топ новостей

Гость
Родом из Хабаровска: стартап "Экзобайк" и прототип электровелосипеда 29.03.2017
Родом из Хабаровска: стартап "Экзобайк" и прототип электровелосипеда
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие

Актуально
"Деловые Линии" рекомендуют на рынке грузоперевозок 31.03.2017
"Деловые Линии" рекомендуют на рынке грузоперевозок
Во Владивостоке разбирают дешёвые авиабилеты 31.03.2017
Во Владивостоке разбирают дешёвые авиабилеты
Тренды ипотеки: снижение ставок и онлайн-сервисы 29.03.2017
Тренды ипотеки: снижение ставок и онлайн-сервисы


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 723



Система Orphus

В Хабаровске подростки предстанут перед судом за убийство таксиста

В Хабаровске подростки предстанут перед судом за убийство таксиста
Один из фигурантов признал вину полностью, второй до сих пор отрицает свою причастность
только что
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: "Типичный Хабаровск"

Закончилось предварительное расследование преступления, совершённого подростками — 1 декабря 2016 года они убили таксиста в Индустриальном районе Хабаровска. Материалы уголовного дела с утверждённым обвинительным заключением заместитель прокурора региона направил в суд. Несовершеннолетних злоумышленников обвиняют по трём статьям Уголовного кодекса, общий срок лишения свободы по которым для каждого из фигурантов может превысить 10 лет. Среди них «Убийство с отягчающими обстоятельствами», «Разбойное нападение с причинением потерпевшему тяжкого вреда здоровью», а также «Неправомерное завладение автомобилем». 

Следователи установили, что в ночь на 1 декабря 2016 года двое 17-летних подростков решили убить таксиста и завладеть его деньгами. Для свершения своих планов они воспользовались одной из популярных служб заказа, позвонив в диспетчерскую с личного мобильного телефона. По заявке на указанный адрес приехал 29-летний мужчина на автомобиле Toyota Corolla. Злоумышленники попросили водителя по пути заехать на пустырь, якобы за аккумулятором. Когда машина остановилась в указанном  месте, один из подростков стал удерживать таксиста, а второй нанёс ему удар ножом в шею. Раненый автолюбитель смог вырвался из рук злодеев и попытался убежать. Один из злоумышленников погнался за жертвой и, догнав, нанёс еще несколько ударов ножом в спину. Несмотря на тяжёлые ранения, потерпевший всё-таки смог скрыться от преступников. В это время подростки обыскали машину, но ничего ценного не нашли, кроме телефона. Они отогнали автомобиль с места преступления и вернулись домой.

Истекающего кровью мужчину прохожие обнаружили у подъезда жилого дома № 10 «а» по улице Вологодской. Очевидцы вызвали скорую помощь. До приезда медиков таксист успел сообщить, что на него напали неизвестные. Позже в больнице пациент скончался.

Как сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета, благодаря грамотно спланированной следственной работе и проведённым оперативно-розыскным мероприятиям в течении суток удалось установить личности злоумышленников. Подростков задержали на улице, когда они шли в торговой центр продавать телефон, похищенный из «Тойоты» погибшего. В ходе следствия один из подростков дал признательные показания. Второй фигурант со следствием не сотрудничал.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о том, что происшествие подняло волну возмущений со стороны общественности и таксистов. Извозчики встречались, чтобы почтить память убитого коллеги — водители приехали на место, где произошло убийство. Таксисты выстроились с включёнными «аварийками» перед домом № 10 «а» по улице Вологодской и на минуту включили клаксоны своих машин. Возле подъезда они возложили цветы. Также на встрече автолюбители подняли вопрос о собственной безопасности, а точнее —↓ об отсутствии защищённости перед клиентами. 

Агентство не раз публиковало информацию о случаях нападения на таксистов. Так, 20 февраля 2017 года в дальневосточной столице правоохранители по горячим следам раскрыли разбойное нападение на водителя. Пассажир под угрозой ножа похитил у шофёра наличные и скрылся во дворах. Потерпевший поехал за преступником, одновременно ориентируя наружные наряды полиции. Уже через несколько минут налётчика задержали патрульные экипажи. При личном досмотре у него обнаружили нож и похищенные деньги. Заявитель уверенно опознал злоумышленника.

На автодороге, соединяющей сёла Новокуровка и Улика-Национальное в Хабаровском районе, утром 9 марта 2017 года местные жители обнаружили тело мужчины без признаков жизни. По версии следствия, в ночь с 8 на 9 марта этого года трое обвиняемых, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехали в такси на автомобиле Nissan Tiida Latio из Хабаровска. Их маршрут пролегал по трассе из Новокуровки в сторону села Улико-Национальное. Парни умышленно, с целью убийства, нанесли водителю множество ударов кулаками и ногами по голове и телу со значительной силой. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленники закопали труп на обочине дороги, сели в машину убитого и скрылись.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru