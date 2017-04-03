Протест дальнобойщиков в Хабаровском районе сравнили с пикником

В Хабаровском районе дальнобойщики продолжают протестовать против системы налогообложения «Платон». Водители большегрузов находятся на участке Комсомольской трассы между сёлами Тополево и Мирное. Как сообщили корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» в региональном отделении Всероссийского общества автомобилистов, происходящее трудно назвать забастовкой: никаких лозунгов участники не скандируют, никаких плакатов с призывами не размещают.

«Там находится порядка 12 фур и несколько легковых автомобилей. Сами участники говорят: «Мы не работаем, сидим, отдыхаем». Они требуют отменить систему «Платон», эта тема уже два года муссируется по всей стране. По их словам, есть транспортный налог, и этих денег должно хватать на содержание дорог, на парковочные места для большегрузов и так далее. Они считают, что если их не хватает, если сейчас это не делается, то что уже говорить о новых налогах, — объяснил заместитель председателя Хабаровского краевого отделения Всероссийского общества автомобилистов Андрей Фёдоров. — К тому же они все индивидуальные предприниматели, оттуда тоже платят налоги. То есть при системе «Платон» они будут платить вообще три налога».

Представитель организации побывал на месте событий и увидел, что акция протеста носит мирный характер. Он сравнил происходящее с пикником, объяснив, что проезжающий мимо случайный водитель, не зная ситуации, может и не понять, что это общественное мероприятие.

«Мы увиделись с человеком, которого доставили в отделение полиции, где с ним провели беседу, объяснив, что его действия могут быть расценены как экстремизм. Они все опасаются, что их привлекут к ответственности. Ответственно заявляем, что ничего противозаконного там не происходит», — заверил Андрей Фёдоров.

По словам заместителя председателя регионального отделения организации, на место событий прибыл депутат краевой Думы, который, однако, не представился. Он намеревался пообщаться с дальнобойщиками, но они не были настроены вести беседу.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что представители краевого управления МВД никак не комментируют сложившуюся ситуацию. В региональной ГИБДД сообщили, что протестующие водители большегрузов не мешают дорожному движению, поэтому сотрудники ДПС не предпринимают действий. Профсоюзные организации, по словам их представителей, не имеют никакого отношения к этой акции и не оказывают её участникам поддержку.