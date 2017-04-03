Житель посёлка Ванино похитил больше денег, чем рассчитывал

В посёлке Ванино Хабаровского края оперативники задержали местного жителя, которого подозревают в грабеже. Мужчина избил своего знакомого и украл кошелёк, а когда открыл его, то обнаружил там крупную сумму денег.

В районный отдел полиции обратился ванинец и рассказал, что его имущество похитили. По словам потерпевшего, к нему в гости пришёл сын хозяйки квартиры с другом. Между тремя мужчинами возникла ссора, в результате которой один из участников открыто похитил кошелёк с деньгами заявителя. Заявитель оценил ущерб в сумму 50 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители задержали 30-летнего подозреваемого. Выяснилось, что фигурант со своим другом распивал спиртные напитки, а затем они вместе пошли в гости. Молодым людям не нравился гражданский муж хозяйки квартиры. Фигурант избил мужчину и открыто похитил кошелёк с его деньгами, после чего гости ушли. На улице злоумышленник открыл похищенное портмоне и обнаружил в нём крупную сумму денег.

По факту грабежа стражи правопорядка возбудили уголовное дело. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, фигуранта отпустили под подписку о невыезде. Часть похищенных денег он вернул законному владельцу добровольно.