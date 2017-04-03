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В Хабаровском крае банда "чёрных лесорубов" ожидает суда

В Хабаровском крае банда "чёрных лесорубов" ожидает суда
Преступная группа нарубила деревьев на 58 миллионов рублей
23 минуты назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

Заместитель прокурора региона направил в суд уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в отношении банды «чёрных лесорубов». Семеро мужчин занимались незаконной рубкой древесины в районе имени Лазо, чем нанесли государству ущерб в размере 58 миллионов рублей.

По версии следствия, житель посёлка Мухен создал преступную группу, специализирующуюся на систематической вырубке лесных насаждений. Он привлёк в банду пятерых знакомых. Соучастники распределили между собой роли водителей большегрузных машин, трактора и чокеровщика (чокер — специальное приспособление, подцепляющее к трактору срубленные деревья, которые потом вывозятся на специальную площадку — прим. ред.). Кроме того, между преступниками и помощником лесничего существовала договорённость: служащий должен был своевременно предупреждать «чёрных лесорубов» о планируемых рейдах на подконтрольной территории. Таким образом, располагая информацией об отсутствии проверок на делянах, преступная группа с мая 2015 года по июнь 2016 года вырубала дубы, ясени, клёны, ильмы и кедры. 

Злоумышленников обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных статьёй «Незаконная рубка лесных насаждений, совершённая организованной группой, в особо крупном размере». Каждому из фигурантов грозит лишение свободы на срок до семи лет. Следователи также установили тот факт, что главарь банды был в прошлом судим за незаконную рубку леса.    

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало об итогах 2016 года, которые подвела прокуратура Хабаровского края по поводу деятельности «чёрных лесорубов». За 11 прошедших месяцев в регионе выявили 327 преступлений и раскрыли 115 фактов незаконных рубок лесных насаждений. Эти показатели превысили показатели 2015 года. Агентство также сообщало о том, как региональное управление лесами планировало в прошлом году внедрить  систему «Кедр» — она должна помочь правоохранительным и надзорным органам помочь своевременно выявлять «чёрных лесорубов» и задерживать виновных.

 
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