В Хабаровске не комментируют протест дальнобойщиков против "Платона"

В профсоюзных организациях сообщили, что не имеют отношения к происходящему

В Хабаровском районе бастующие против системы налогообложения дальнобойщики остаются без публичного внимания стражей правопорядка и профсоюзных организаций. Водители большегрузов объявили мирный протест и уже несколько дней находятся на Комсомольской трассе между сёлами Тополёво и Мирное. Однако правоохранители не делятся информацией о сложившейся ситуации.

Как сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» и. о. начальника пресс-службы краевого управления МВД России Екатерина Перепел, ведомство не станет комментировать забастовку дальнобойщиков. В региональной ГИБДД рассказали, что протест проходит мирно, сотрудники ДПС не предпринимают никаких действий. Это объяснили тем, что участники мероприятия не затрудняют дорожное движение, не перекрывают его, и инспекторы не усматривают в происходящем нарушений. Представители профсоюзных организаций также заявили, что не имеют отношения к бастующим.

«Забастовка дальнобойщиков не касается трудовых отношений. Поэтому здесь профсоюзные организации не причастны», — сообщила корреспонденту агентства заведующая пресс-центром Хабаровского краевого объединения организаций профсоюзов Ирина Мустафина.

В региональном представительстве Общероссийского профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства также заявили, что они не относятся к забастовке водителей большегрузов.

«Понятия не имею, — ответила председатель организации Светлана Мельникова на сообщение о происходящем. — Мы в этой забастовке участия не принимали. Ко мне уже обращались из Дорнадзора по этому поводу. Мы участникам не помогаем ни едой, ни водой, у нас такой практики нет».