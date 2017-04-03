Хабаровчанин оставил "управляйку" и горожан без воды и кранов

В дальневосточной столице стражи правопорядка задержали горожанина, «благодаря» которому сразу два многоквартирных дома остались без воды. Злоумышленник залез в подвалы высоток, перекрыл трубы горячего и холодного водоснабжения, а потом свинтил оттуда краны, которые впоследствии сдал на металлолом.

Преступление, обернувшееся коллапсом с подачей ресурсов, произошло в Индустриальном районе. Фигурант взломал двери подвальных помещений, чтобы проникнуть внутрь. Там он перекрыл воду, а затем свинтил металлические краны. В одном доме добычей мужчины стали 120, а в другом — 50 элементов коммунального оборудования.

Потерпевшей стороной в обеих кражах выступила одна и та же управляющая компания. Специалисты организации незамедлительно обратились в полицию. Суммарный ущерб сотрудники «управляйки» оценили в 30 тысяч рублей. Оперативники городского отдела полиции № 2 вскоре задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний ранее не судимый местный житель. Похищенное имущество фигурант сдал в пункт приёма металла на улице Ворошилова, а деньги потратил на личные цели.

«В отношении задержанного избрана мера пресечения — подписка о невыезде», — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Хабаровскому краю.

По факту кражи металлических кранов правоохранители завели уголовное дело. Сотрудники полиции поверяют, был ли причастен фигурант к аналогичным правонарушениям.