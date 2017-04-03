Юные хабаровчане на занятии зоотерапией покормили козлят и поросят

В Хабаровском районе в зоосаде «Приамурский» снова прошло занятие зоотерапии. Дети из приходского клуба многодетных семей «Ландыши» рассказали о том, как они видят сохранение природы, защиту зверей и птиц, а также решили шуточные загадки о животных, которые обитают в учреждении. Ко Дню перелётных птиц — 1 апреля — участники вспомнили, кто прилетает в Хабаровский край весной и как можно помочь птицам обустроить их жильё.

Как сообщает портал «Правосток», на занятие пришли ребята клуба, действующего при Градо-Хабаровском соборе Успения Божией Матери, в рамках совместного социального проекта зоосада и краевой ассоциации «Здоровье и семья». Дети приняли участие в эстафете «Собери корм животным», а затем сами покормили козлят и поросят на «домашней ферме». Юные хабаровчане приняли участие в экспресс-опросе, получили призы, наклейки и буклеты о здоровом образе жизни.

В числе подарков были также экземпляры журнала для семейного чтения «Золотой Ригмёнок» — его учредил зоосад «Приамурский». Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», издание, по задумке авторов, должно мотивировать молодёжь к ведению здорового образа жизни, а также учить бережному отношению к природе. Журнал не предназначен для коммерческих целей и распространяется бесплатно, но только на различных мероприятиях, организованных зоосадом.

В прошлом году в краевом центре также впервые открылись занятия по реабилитации детей с поражением опорно-двигательного аппарата через иппотерапию. Дети в возрасте от 6 до 18 лет, имеющие отклонения в физическом и психическом развитии, могли учиться управлять лошадью, выполнять творческие задания, направленные на развитие мелкой моторики и речи, а также получение основных знаний о лошади.