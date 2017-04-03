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Хабаровчанин разгуливал по улицам города в одеяле

Хабаровчанин разгуливал по улицам города в одеяле
Мужчину заметили на остановке общественного транспорта
сегодня, 09:40
Общество | Хабаровский край
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Фото: "Типичный Хабаровск"

В дальневосточной столице люди заметили человека, который прогуливался по улице в странном одеянии. Мужчина был закутан в белое одеяло, завернувшись в него на манер плаща. Фотографию горожанина, который решил принарядиться таким странным образом, очевидец выложил в паблик «Типичный Хабаровск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Хабаровский Дарт Вейдер», — прокомментировал свою публикацию автор снимка Андрей Пушкарёв (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Интернет-пользователи в комментариях к публикации высказали несколько предположений о том, кем может быть человек в плаще из одеяла.


 

«Откуда он сбежал?)))», — спросил Вячеслав Марков.

«Перешел на светлую сторону!», — прокомментировал версию о Дарте Вейдере пользователь Павел Марков.

«Да прибудет с ним дарт уролог и психиатр из первого ордена!», — пожелал Дмитрий Старков.

Один из хабаровчан вспомнил, что раньше видел похожее фото.

«Точняк!))) Я его в прошлом году видал. Он потом скинул это одеяло и начал отжиматься и приседать и руками махать! Хотел его на видео снять, но тут он показал свою растяжку, носками до лба доставал», — высказался Владислав Хекалов.

Ранее РИА «Восток-Медиа – Хабаровск» уже писало о горожанах, которые странно себя ведут. Так, на прошлой неделе очевидцы сфотографировали у подножия Утёса мужчину, который в одних трусах вышел на берег Амура и принимал там солнечные ванны.

В конце ноября 2016 года в дальневосточной столице пассажиры общественного транспорта заметили местного жителя в шортах и кроссовках — больше на нём ничего не было. Мужчину с голым торсом и рюкзаком за спиной увидела читательница РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» в автобусе № 25. Чаще всего мужчину видят в транспорте, который следует из центра в Южный микрорайон и обратно. Его наряд неизменен: шорты, кроссовки, портфель. Некоторые видели примечательного жителя Хабаровска в шапке. Тем, кто спрашивал горожанина о причинах такого внешнего вида в зимний мороз, мужчина отвечал, что закаляется.

В начале осени в социальной сети Instagram хабаровчане опубликовали фотографию жилого дома № 11 по улице Фрунзе. На кадре видно, как на фоне рассветного неба по крыше разгуливает мужчина. Пользователи предположили, что объект фотосъёмки был обнажён. В марте в социальных сетях Хабаровска обсуждали необычную тренировку. Жители города заметили на одной из улиц человека, который, несмотря на мороз и ветер, отжимался прямо на тротуаре.

 
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