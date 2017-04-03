Хабаровчане анонимно признались, что поджигают траву вокруг города

За прошедшие выходные Хабаровск вновь затянула пелена дыма. Начавшийся весенний сезон пожаров принёс свои плоды: запах гари уже в субботу начали ощущать жители окраин. К утру понедельника дым добрался до центра. Высказывая недовольство ситуацией, некоторые горожане анонимно признаются, что сами не прочь устроить пал травы.

Хабаровчане проголосовали в опросе, который опубликован в паблике «Типичный Хабаровск» в социальной сети «ВКонтакте». На момент публикации этого сообщения о своей причастности к поджогам сообщил 91 человек. При этом 63 из них отмечают, что устраивают палы иногда, но очень аккуратно. А ещё 28 горожан считают, что дым — это не проблема. Но большинство участников опроса — 477 интернет-пользователей — выбрали в опросе вариант «Не жгу».





В комментариях к публикации жители города поделились мнениями. Так, некоторые считают, что палы вокруг города — дело рук детей, или не совсем здоровых людей.

«Шаловливые ручки. Детки в основном. Сам видел не раз по пути на дачу. Как-то на Дачной сожгли так целую улицу», — озвучил Сергей Макогонов (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

«Дауны жгут траву , вот реально дауны», — высказался Роман Гурковский.

Кое-кто даже попытался усовестить «жгунов».

«Вот вы поджигаете, а не знаете о последствиях и тяжёлой работе пожарных», — написала Лариса Гончаренко.

Как писало ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в дальневосточной столице первые задымления заметили в конце прошлого месяца: лёгкая дымка накрыла город 21 марта. Ещё через неделю Местные жители вновь стали жаловаться на запах гари. При этом управление лесами Минприроды края не фиксировало лесных пожаров в окрестностях Хабаровска. В главном управлении МЧС России по региону отметили, что дым — это последствия палов травы.