В первый понедельник апреля в Хабаровске ожидают солнце и дождь

Небольшие осадки возможны в течение всего дня

В дальневосточной столице сегодня, 3 апреля, тепло и солнечно. Столбик термометра ночью наконец-то перешагнул нулевую отметку: в утренние часы температура воздуха составит +1…+3 градуса по Цельсию. Во второй половине дня потеплеет до +11…+13 градусов.





По прогнозам Дальневосточного УГМС, в течение дня в Хабаровске возможны небольшие осадки. Синоптики не исключают вероятность дождя.









Воздушные массы движутся с западной стороны. Скорость ветра составит 5-10 метров в секунду.