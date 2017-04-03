В первый понедельник апреля в Хабаровске ожидают солнце и дождь

В дальневосточной столице сегодня, 3 апреля, тепло и солнечно. Столбик термометра ночью наконец-то перешагнул нулевую отметку: в утренние часы температура воздуха составит +1…+3 градуса по Цельсию. Во второй половине дня потеплеет до +11…+13 градусов.
По прогнозам Дальневосточного УГМС, в течение дня в Хабаровске возможны небольшие осадки. Синоптики не исключают вероятность дождя.
Воздушные массы движутся с западной стороны. Скорость ветра составит 5-10 метров в секунду.
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