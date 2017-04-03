Мусорные проблемы в Хабаровском крае будут решать за счёт граждан

В Хабаровском крае последовательно растёт количество несанкционированных свалок — по некоторым оценкам, на 1,5 тысячи в год. Острая нехватка легальных полигонов для утилизации мусора и отсутствие налаженной системы переработки привели к тому, что в большинстве муниципалитетов региона вывоз отходов в не предназначенные для них места происходит на вполне официальном уровне. До вступления в силу обновлённого законодательства в этой сфере осталось менее двух лет: за оставшийся срок властям необходимо изыскать несколько миллиардов рублей, чтобы создать новые полигоны и привести в порядок существующие. Скорее всего, платить за это придётся населению и предприятиям.

Официально — некуда

Согласно территориальной схеме обращения с бытовыми отходами, принятой в Хабаровском крае, в регионе только одно место для захоронения мусора является легальным — то есть внесено в государственный реестр. При этом объёмы отходов демонстрируют уверенный рост: если в 2013 году их было 92,3 миллиона тонн, то двумя годами позднее — уже свыше 105 миллионов. Норма накопления мусора для жителя благоустроенного дома в Хабаровске составляет 2,15 кубометра в год, но в мэрии уверены, что этот показатель необходимо пересмотреть: в реальности он выше в несколько раз.

«На сегодняшний день катастрофически не хватает мест для утилизации отходов. Порядка миллиарда рублей было затрачено на создание полигона в районе имени Лазо, на строительство и обустройство других тоже придётся потратить немалые средства. Мы понимаем, что существующие карьеры сегодня нельзя использовать под свалки, это только места хранения для последующей переработки или вывоза и утилизации на полигоне», — Борис Гладких, депутат Государственной Думы Российской Федерации



Место для захоронения отходов должно отвечать десяткам санитарных, экологических, гигиенических и других требований, которые предъявляет нормативная база. Разработчики территориальной схемы уверены, что в сложившихся условиях целесообразно не строить новые полигоны, а привести уже существующие свалки в соответствие с нормами закона. Потребуется строительство мусороперерабатывающих заводов, сжигающих, перегрузочных и сортировочных станций. На создание необходимой инфраструктуры в Хабаровском крае, согласно этому документу, потребуется около четырёх миллиардов рублей, большая часть этих средств уйдёт на рекультивацию несанкционированных свалок.

«Следует помнить, что в муниципальных образованиях наблюдается дефицит бюджетных средств. Необходимо думать, какая будет программа, создать инструмент привлечения инвестиций. Нужны средства, чтобы один полигон закрыть и открыть новый. Сегодня этот момент не прописан в законодательстве, это слабое место действующего федерального закона», — Борис Гладких, депутат Государственной Думы Российской Федерации

Уже сегодня существует мнение, что глобальные вложения в «мусорную инфраструктуру» региона неминуемо повлекут за собой рост тарифов. В региональном центре «ЖКХ-Контроль» считают, что при решении проблемы обращения с отходами сегодня делается упор на неоправданно дорогие технологии. Финансовое бремя в конечном счёте придётся нести на себе потребителю — то есть населению края и предприятиям, работающим на его территории.

Сколько градусов в тени

Существующее законодательство в области обращения с бытовыми отходами постоянно подвергают критике. Вывоз мусора в российских регионах давно превратился в масштабный теневой бизнес: чаще всего заказчик контролирует только сам факт исполнения контракта, не отслеживая, где именно окажется груз отходов. Недобросовестные предприниматели, в свою очередь, избегают затрат, сваливая мусор в не предназначенных для этого местах. Обнаружив очередную «левую» свалку, муниципалитеты по закону должны её ликвидировать: найти же и наказать её создателей часто не представляется возможным. Для тех же, кого всё-таки удалось поймать за руку, размер штрафа не представляется достаточно весомым, чтобы прекратить незаконную, но доходную деятельность.

Заработать на вывозе мусора в Хабаровском крае действительно можно — соответствующие тендеры регулярно объявляют промышленные предприятия и различные структуры. Избавиться от одного кубометра отходов в среднем стоит около 500 рублей — ценник меняется в зависимости от удалённости свалки, однако гарантировать, что оплаченный груз не свалят в ближайшем лесу, могут только предприниматели, давно работающие на рынке. Годовой контракт с одной структурой может принести перевозчику шестизначную сумму — в целом же речь идёт о сотнях миллионов рублей.





Помимо предприятий и организаций, бизнес обслуживает и население, заключая договоры с управляющими компаниями, ТСЖ, а в сельской местности — напрямую с владельцами домов. Контролировать этот процесс должны местные власти при содействии федеральных надзорных органов, которые в действительности далеко не везде имеют своих представителей. В итоге жителя сельского поселения постоянно терзает соблазн устроить ещё одну свалку в лесу и ни за что не платить — а недавние изменения в законодательстве края только подстегнули эти неблаговидные намерения. «Мы должны организовывать сбор и вывоз бытовых отходов. Теперь убрали статью 37 из краевого Кодекса об административных правонарушениях, которая предполагала ответственность за нарушение правил благоустройства. С её помощью мы и убеждали граждан заключать договоры со специализированной организацией на вывоз мусора. Как только люди узнают, что ответственность снята — начнут их расторгать», — Ирина Белова, глава Могилевского сельского поселения района имени Лазо

Вне зависимости от географического расположения российского региона и прочей специфики, проблема с вывозом твёрдых бытовых отходов «куда попало» является общей для страны. Согласно открытым данным, оборот средств в бытовом мусорном бизнесе России составляет около 100 миллиардов рублей в год. При этом 90 % свалок в регионах являются несанкционированными, что прямо указывает на солидные масштабы теневых доходов. Своё мнение по поводу стихийных свалок высказывал также президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин. В программе «Бизнес-Вектор» он, в частности, заявлял, что такие свалки всегда имеют какого-то хозяина, и это очень серьёзно переплетается с криминальным бизнесом. Он добавил, что мусорный бизнес также надеется, что при всех нововведениях государство пойдёт ему навстречу. Это касается, в первую очередь, экономических преференций, то есть налоговой системы, которая бы стимулировала вложение средств в это направление деятельности. Второе направление, по словам Катырина, это госзакупки и закупки для муниципальных нужд. Новые рельсы Власти и экологи сходятся на том, что существующее положение дел в сфере обращения с отходами в крае близко к критическому. Сферу планируют полностью перевести на коммерческие рельсы — в 2019 году в России появятся региональные операторы, которые возьмут на себя «мусорный» вопрос. В своё время именно Хабаровский край стал инициатором сдвигания сроков перехода на новую систему, мотивируя это отсутствием готовности на местах. Но и общие для всех регионов решения необходимо принять заблаговременно.﻿ «Нет баланса отходов. То, как качественно мы подойдём к этому вопросу в последующие два года, будет являться залогом эффективной работы на будущее. Больше вопросов появилось к субъектам, ещё не решены вопросы тарифообразования. Качество тех схем, которые сегодня в ряде субъектов были составлены, оставляют желать лучшего. Если мы чётко выверим баланс отходов, мы будем хотя бы примерно понимать, какая часть уезжает в лесополосу, не попадая на полигон», — Борис Гладких, депутат Государственной Думы Российской Федерации



С депутатом согласен и руководитель регионального центра «ЖКХ-Контроль» в Хабаровском крае Владимир Сидоров. По его словам, новые технологические решения назрели по всей стране, причём в данном случае было бы неразумно отказываться от опыта советского периода, когда в стране уделяли большое внимание раздельному сбору мусора — принимали стеклотару, макулатуру, металлолом, отдельно собирали пищевые отходы. Пока в регионе на двухстадийную систему обращения с отходами перешёл только Хабаровск — и тот параллельно использует мощности несанкционированной Ильинской свалки.





«Власти пытаются поставить процесс на принципиально другие рельсы. И чтобы спокойно отдать эту отрасль в коммерческое освоение, нужно грамотно выстроить правила игры. Для этого и утверждена территориальная схема — как некий документ, который предполагает конкретику решения проблем, как их видит Хабаровский край», — Владимир Сидоров, руководитель регионального центра «ЖКХ-Контроль» в Хабаровском крае



Специалисты уверены, что будущее — за раздельным сбором мусора на уровне гражданина. Сегодня отходы, поступающие в смешанном виде, сортируют на специальных станциях — по существующим оценкам, это даёт не более 10 % результата, чего явно недостаточно. Несмотря на скромные успехи, к которым привели эксперименты с раздельным сбором ТБО в микрорайонах Хабаровска, их будут продолжать: активисты уверены, что это позволит гражданам сэкономить на оплате коммунальных услуг, а предпринимателям — заработать.

По словам Владимира Сидорова, проблему отсутствия санкционированных свалок в крае не обязательно решать глобальными мерами. Достаточно организовать несколько крупных полигонов, а районы обеспечить небольшими мусороперерабатывающими центрами, откуда спрессованные отходы уже будут отправлять на большие свалки. Строительство крупных заводов по переработке ТБО потребует солидных инвестиций, в то время как загруженность, а значит — и рентабельность таких предприятий в регионе остаётся под вопросом. Параллельно законодателям стоит расширить полномочия местных властей в сфере контроля, чтобы заставить перевозчиков доставлять мусор на легальные площадки, а не захламлять прилегающую к населённым пунктам территорию.

«Без привлечения населения, муниципалитетов, без подготовки и обучения специалистов, без привлечения малого и среднего бизнеса добиться ощутимых и быстрых изменений не получится. Необходим чёткий контроль — муниципальный, региональный и федеральный. Пока же нарушение порядка в этой сфере носит массовый характер и грозит глобальными экологическими проблемами», — Владимир Сидоров, руководитель регионального центра «ЖКХ-Контроль» в Хабаровском крае

Сейчас регион подключают ко всероссийскому проекту «Генеральная уборка», который предполагает создание интерактивной карты несанкционированных свалок на его территории. Принять участие в этом процессе сможет любой гражданин, обнаруживший место нелегального размещения отходов в окрестностях населённого пункта или непосредственно на его улицах. Фотографии и координаты можно будет добавить на карту, а активисты ОНФ обещают обратить внимание заинтересованных структур на нарушение закона.

В мае в регионе стартует ещё одна профилактическая акция, которая получит лаконичное название: «Свалкам — нет». Её будет проводить управление регионального госконтроля и лицензирования, которое входит в состав краевого правительства. Специалисты ведомства уделят внимание так называемым «горячим точкам» — территориям, на которых стихийные свалки возникают регулярно, в том числе и после принудительной ликвидации. До конца года рейдами охватят Хабаровский, Комсомольский, Вяземский и имени Лазо районы.

«Бремя распоряжаться отходами лежит на их собственниках. В случае, когда мы не обнаруживаем таковых, мы обращаемся к владельцу земельного участка — чаще всего им оказывается район или поселение. Конечно, ликвидация свалки требует определённых финансовых средств. По нашей статистике, руками реальных виновников в крае убирается только около 10 процентов несанкционированных свалок», — Владимир Есин, заместитель руководителя управления регионального госконтроля и лицензирования правительства Хабаровского края



Культура и образование

Ещё одним важнейшим аспектом, который определит на будущее ситуацию с мусором в крае и стране, считают перевоспитание населения. Специалисты уверяют, что в тех странах, где раздельный сбор отходов сегодня считается нормой, это достигалось годами работы с гражданами. В условиях постоянного роста объёмов потребления менять общественное отношение к проблеме необходимо: пока получается, что современный россиянин «берёт взаймы» у собственных детей и внуков и явно не собирается возвращать этот долг.

«Мы — то поколение, которое начинает разгребать последствия жизнедеятельности предшественников, причём осуществлялась она достаточно непланомерно и бездумно. Технический прогресс создаёт отходы быстрее, чем мы их убираем. Это общая беда, которая должна волновать всех, как и необходимость навести порядок там, где живёшь. И культуру обращения с отходами нужно создавать, воспитывать с детства», — Евгения Арефьева, председатель постоянного комитета Законодательной Думы Хабаровского края по вопросам строительства, ЖКХ и ТЭК



Уровень переработки мусора в регионе и стране растёт очень медленно — специалисты связывают это с нежеланием государства работать непосредственно с людьми, делая ставку на сортировку уже смешанных отходов.

«Наша задача — вовлечь население края в практическую и информационно-просветительскую деятельность в области управления отходами. Люди должны знать, в чём опасность, на чём они могут сэкономить, что происходящее сегодня — неправильно. И что нормальный процесс немыслим без изменения отношения к этой сфере самих граждан. И в первую очередь это всё нужно донести до школьников, внедрить эти знания в программы образовательных учреждений», — Владимир Сидоров, руководитель регионального центра «ЖКХ-Контроль» в Хабаровском крае

Общественное участие в процессе постараются обеспечить разными способами. Власти считают, что жители края должны отдавать себе отчёт в том, что переход на новую систему обращения с бытовыми отходами справедливо скажется и на их расходах: экологическая ситуация в российских регионах требует заинтересованности каждого их жителя.