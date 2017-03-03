Картина дня в Хабаровском крае: Юрий Трутнев, детский сад и мелочи

Львиная доля информационной волны сегодня, 3 марта, посвящена визиту вице-премьера Юрия Трутнева в регион. Полпред президента в ДФО приехал лично проверить, как работает на местах его детище — программа раздачи «дальневосточных гектаров». Он побеседовал с фермерами, которые воспользовались возможностью и попросили помочь им с разведением крупного рогатого скота. Кроме этого, Трутнев предложил ещё одну идею в рамках федерального проекта — создавать на «гектарах» новые населённые пункты. Вице-премьер даже пообещал изыскать в дырявом бюджете страны деньги на это, если получатели земли скооперируются и «организуют» посёлок, деревню или небольшой город.





Стало известно, что уже к концу года достроят храм Александра Невского. В церкви сделали проводку и вентиляцию, установили купола, кресты и два барабана. Остался монтаж колоколов, оштукатуривание здания и обустройство прилегающей территории. Корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» также сообщили, что епархия вновь запустила благотворительную акцию для малышей-отказников. Для них собирают подгузники, которые потом отправят в Дома малютки и кризисные центры.





В Солнечном районе региона коммунальные организации объединились с судебными приставами, чтобы «выбить» из местных жителей долги за свет и отопление. В результате совместного рейда удалось добиться оплаты более 750 тысяч рублей по 82-м исполнительным производствам из 368. А вот в Николаевске-на-Амуре санкции, напротив, применили к управляющей компании. Из-за того, что предприятие не посыпало обледеневшие дорожки во дворе подшефного дома реагентом, местная жительница поскользнулась и сломала ногу. Теперь директор «управляйки» и юридическое лицо заплатят штраф.





Выпускное торжество для воспитанников детских садов обойдётся хабаровчанам минимум в пять тысяч рублей. И это без учёта праздничного наряда — лишь оформление зала, подарки персоналу и учреждению, фото- и видеосъёмка и небольшой фуршет. Некоторые родители считают необходимостью устраивать пир на весь мир, другие экономят, памятуя о предстоящих сборах в первый класс. Мы собрали мнения обеих сторон.





Немного о криминальных новостях. В пригороде дальневосточной столицы грабитель испугался ребёнка. Житель села Ильинка заявился в дом, где проживает женщина с малышом и заявил, что якобы хочет вернуть деньги, спрятанные в квартире — как выяснилось, раньше он обитал на этой жилплощади. Фигурант угрожал новой хозяйке пистолетом, но на шум из комнаты вышел её маленький сын, и горе-налётчик сбежал. Кроме этого, в краевом центре перед судом предстанут двое местных жителей, которые лишили жизни одинокую женщину после того, как ограбили её. Злоумышленники испугались ответственности, задушили потерпевшую, поместили тело в бочку и зацементировали. Мужчин могут лишить свободы пожизненно.



