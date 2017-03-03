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Хабаровская бизнес-леди вышла на тропу войны с военнослужащими

Хабаровская бизнес-леди вышла на тропу войны с военнослужащими
В конфликте сторон выяснилось, что у неё проблемы с лицензией на продажу алкоголя
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Несколько дней назад на всеобщее обозрение вылился конфликт между предпринимателем из дальневосточной столицы и командованием войсковой части № 30763. Война сторон развязалась из-за того, что де-юре у хабаровчанки были на руках разрешительные документы на торговлю спиртным, а де-факто — ей запретили реализовать алкогольные напитки.

В торговой точке, которую арендует бизнес-леди, начали торговать алкоголем. Но военнослужащие всеми силами старались этому помешать. Главным аргументом, который предъявляли силовики, было законодательство. Они аппелировали нормативными актами, которые напрямую указывают на запрете продажи спиртосодержащей продукции на территории военного городка.

«Конфликт начался, когда мы узнали, что в октябре месяце гражданка Одинокова получила лицензию на продажу алкогольной продукции крепче 15 градусов. Согласно 171-му Федеральному закону, продажа алкоголя запрещена на территории военных учреждений и прилегающих к ним территорий. Городок у нас закрытый согласно постановлению правительства Российской Федерации. Военный городок состоит из трёх основных зон. Первая — административно-хозяйственная, конкретно воинская часть. Вторая — парковая, где стоит автопарк, склады. Третья — жилая зона военного городка: ДОСы, школа, детский сад. Все вместе они составляют единое целое — военный городок. Нам стало интересно, как женщина получила лицензию. Она предоставила нам все документы. Мы обратили внимание на адрес, который был указан в лицензии. Этот адрес не совпадает с фактическим адресом местонахождения магазина. Этот факт все специалисты, которые сегодня приезжали — военная прокуратура, Роспотребнадзор, — все этот факт выявили», — сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» заместитель командира бригады по работе с личным составом военной части № 30763 Владимир Семенюк.


 

 

Вторая сторона не может поставить в противовес аргументы, согласно которым её деятельность законна. Женщина только показывает бумаги и утверждает, что получены они исключительно легально.

«Сегодня приезжали из лицензионного отдела, представители воинской части, глава Елабужского поселения, военный прокурор, представители ТО, много народу было. Выясняли, какая у меня лицензия. Действительная, как оказалось, разобрались, ко мне вопросов никаких нет, претензий. Теперь они разбираются между собой. Адрес моего магазина — село Вятское, улица Набережная, дом № 1а, — говорит предприниматель Галина Одинокова.

Однако адрес, указанный в документах, не совпадает с фактическим нахождением магазина. Военный городок географически и юридически значится как отдельный от села Вятское населённый пункт. Казус — в том, что и в городке, и в селе есть улица Набережная и строение с номером 1а. Только вот у военных он значится как ДОС, а в документах бизнес-леди — просто № 1а. Получается, что торговый павильон по документам расположен не там, где фактически работает.

«Мы съездили на то место, где адрес: село Вятское, улица Набережная, дом № 1а, — там турбаза, поле и домики. А ДОС № 1а — есть разница? Есть. Она знала, что у неё эти документы не по тому адресу выданы. Нужно было ещё тогда начать упорядочивать свои бумаги. Она знала эту ситуацию, что у неё не в порядке документы с адресным хозяйством. Она должна была принимать меры, найти, где произошла ошибка в регистрационных документах. Я писала в отдел по потребительскому рынку, в лицензионный отдел. Я не просила забрать у неё лицензию, я просила разобраться в путанице в адресах и в правильности выдачи лицензии на этот адрес. У меня целая переписка с этим лицензионным отделом», — рассказала корреспонденту агентства глава Елабужского сельского поседения Елена Залата.

Перед собравшейся делегацией из различных надзорных, проверяющих и контролирующих органов встал вопрос: как такая путаница произошла?


 

 

«Сейчас разбирается комиссия. Сегодня в этом магазине собрались все  лица, так или иначе связанные с предпринимательством, выдачей лицензии, и комиссия разбирается. Дело в том, что произошла адресная ошибка. Существующий магазин, который у нас по адресному реестру совсем в другой стороне села, в той стороне, где находится туристическая база, получил эту лицензию. Росреестр зарегистрировал этот адрес за магазином. Произошла ошибка, сейчас разбираются в этой ситуации, на каком этапе исчезли три буквы «ДОС». Выяснилось, что не только в лицензии, но и в документах у предпринимателя договор на аренду помещения заключён не на тот адрес. Росреестр и этот договор зарегистрировал. Здесь цепочка ошибок, приведшая  вот к такой ситуации», — объяснила Елена Залата.

Но всё не так просто, как кажется. Конфликт развивается не только в юридической плоскости, но и в эмоциональной. Женщина обвиняет военных в подсиживании её как предпринимателя.

«Военная прокуратура будет проводить проверку по поводу действий военных в мою сторону. Я писала заявления и в полицию, и в прокуратуру, и в верхнюю прокуратуру, и министру обороны. Куда я только не писала. Никакого реагирования насчёт этого конфликта вообще не было. Я им показывала доказательства. Предоставляла аудиозаписи, когда мне угрожали, что у меня лицензия поддельная. Не в лицензии, собственно, дело. Выжить пытаются из магазина, чтобы эту территорию занял другой человек. Четыре месяца у нас конфликт идёт, три последние недели патруль стоял возле магазина и никого не пускал на территорию магазина», — жалуется предприниматель Галина Одинокова.

Военные в долгу не остались и тоже собираются обращаться в различные органы и ведомства, чтобы добиться запрета на торговлю алкоголем, тем более, что на федеральном уровне закон чётко запрещает это делать на территории и вблизи военных объектов.

«Мы сейчас отдельно от всех будем составлять документы и в правительство Хабаровского края, и в прокуратуру, чтобы разбирались с её лицензией, кто в нарушение Федерального закона выдал ей эту лицензию», — подытожил Владимир Семенюк.

 
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