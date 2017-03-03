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В Николаевске "управляйку" оштрафовали после травм местной жительницы

В Николаевске "управляйку" оштрафовали после травм местной жительницы
Женщина упала на льду во дворе дома и получила переломы
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В Николаевске-на-Амуре управляющую компанию оштрафовали за нарушение правил благоустройства, из-за которых местная жительница поскользнулась на льду, упала и получила травмы. Врачи диагностировали у женщины перелом ноги и колена.

Прокуратура города после обращения потерпевшей проверила, как ООО «Частный ЖЭК» соблюдает правила благоустройства. Выяснилось, что на территории дома № 30 по улице Гоголя с восточной стороны есть снежный накат, а местами — гололёд. Дорожку не посыпали инертными материалами. Аналогичные нарушения выявили на южной стороне соседнего дома № 28а. Эти факты говорят о том, что руководство «управляйки» не обеспечило безопасность местных жильцов.

В правилах благоустройства сказано, что с приходом снегопада или образованием гололёда территорию нужно посыпать реагентом, причём в первую очередь — спуски, подъёмы, перекрёстки, места остановок общественного транспорта и пешеходные переходы. Коммунальщики устранили нарушения только после того, как выяснилась информация о несчастном случае.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, генерального директора «управляйки» и юридическое лицо привлекли к административной ответственности. Руководству компании придётся заплатить 13 тысяч рублей.

 
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