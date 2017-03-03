Храм Александра Невского в Хабаровске достроят в этом году

Строители, занимающиеся возведением храма Александра Невского в краевой столице, в этом году намерены завершить инженерные работы, благоустроить территорию, отштукатурить здание и подготовить его к росписи. Сейчас рабочие сделали проводку и вентиляцию, установили два барабана, купола и кресты. В ближайшее время они начнут монтировать колокола.

«Сейчас мы прорабатываем вопрос утепления главного барабана. Нашлись ребята, которые предлагают нам строительные материалы, чтобы обеспечить долговечность. Также создали план дальнейших работ на год: оштукатурим стены, установим двери и окна. Уже собрали коммерческие предложения, стоимость материалов и работ», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» председатель попечительского совета Евгений Куликов.

Рабочим осталось установить маленький барабан, купол и крест. Начать их монтаж строители планируют в конце марта. После этого в храме подойдут к росписи здания и иконостаса. Свои услуги уже предложили два художника, один из которых — хабаровчанин.

Агентство писало, что в сентябре 2016 года в дальневосточную столицу из Екатеринбурга привезли колокола. На каждом нанесено по четыре ордена — иконы с изображением святых. Позже в город с Урала доставили купола и кресты. Их установили в ноябре прошлого года.

«Купола, кресты и колокола удалось привезти благодаря спонсору, без его поддержки их бы не удалось заказать. Прежде чем монтировать колокола, нужно провести определённые работы с деревом, чтобы звук был хороший. Позовём специалистов, которые знают толк в звуке и знают, как правильно всё сделать», — отметил Евгений Куликов.

Сейчас в храме продолжают искать организации, которые помогут в дальнейшем строительстве и благоустройстве. Приходу нужны строительные материалы, квалифицированные специалисты и пожертвования на покупку необходимых материалов.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сообщало, что прошлый храм Александра Невского сгорел в апреле 2014 года. Деревянное здание вспыхнуло ранним утром, с огнём в течение почти двух часов боролись 14 пожарных расчётов, но церковь спасти не удалось. Прихожане сами очищали пепелище и на общем собрании решили, что нужно возвести новый храм, но сделать его каменным.

Меньше чем за месяц архитектор Анатолий Редькин создал проект нового здания. Он выбрал два вида кирпичей: песочного и шоколадного цветов, а также убрал деревянные строения иконной лавки и трапезной, поднял здание на метр, по сравнению со старым. Дощатый забор заменили кованой оградой. В мае 2015 года мэр дальневосточной столицы Александр Соколов и митрополит Хабаровский и Приамурский Игнатий заложили фундамент храма. Святой благоверный князь Александр Невский является покровителем воинов, поэтому на закладку пригласили юных суворовцев.