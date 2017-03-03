Фермеры Хабаровского края попросили помочь им с племенным стадом

Полпред президента Юрий Трутнев сегодня, 3 марта, встретился в Хабаровске с обладателями «дальневосточных гектаров». Его интересовало то, для каких целей люди берут бесплатные земельные наделы и с какими проблемами сталкиваются при оформлении документов и реализации своих новых прав. Как выяснилось, таких жалоб ни у кого не возникло — жители региона намерены строить собственные «родовые гнёзда», развивать животноводство, производить напитки из местного ягодного сырья.





Однако нашлись сопутствующие вопросы, для разрешения которых люди обратились за помощью к полпреду. Так, у собственников «дальневосточных гектаров», которые намерены развивать фермерские хозяйства, есть сложности с обновлением племенного стада.









«Мы не претендуем на «верховники» под 500 коров, у нас хозяйства по 10 голов. И у нас проблема именно с крупным рогатым скотом — мы не знаем, где взять племенное стадо. Не все колхозы идут навстречу, не все могут продать хороших коров. Может, можно решить этот вопрос», — обратился к Трутневу владелец крестьянско-фермерского хозяйства Николай Тимошенко.









Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», предыдущую массовую поставку племенного стада власти Хабаровского края организовали в 2012 году. Тогда в регион доставили почти полтысячи австралийских бурёнок. Перед этим в Минсельхозе региона собирали заявки от желающих — крупных предприятий и частных подворий. Теперь у людей назрела потребность обновить поголовье.









«Я вчера прилетел с Сахалина. Сахалинский губернатор строит большой комплекс крупного рогатого скота. И скот он будет закупать в Белоруссии. Я думаю, власти Хабаровского края подумают и совместно с сахалинскими властями поучаствуют», — отметил Юрий Трутнев.











Губернатор Вячеслав Шпорт уточнил, что в предыдущий раз коров для региона край закупал вместе с Амурской областью — сперва в Австралии, затем в Красноярске и Новосибирске.

«На сегодняшний день с Белоруссией мы тоже ведём переговоры. И, если несколькими регионами соберёмся и определим потребность населения, нам будет проще купить», — сказал глава региона.