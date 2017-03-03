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Хабаровчане ограбили одинокую женщину, убили её и зацементировали

Хабаровчане ограбили одинокую женщину, убили её и зацементировали
Обвиняемым грозит пожизненное лишение свободы
5 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В Хабаровске перед судом предстанут двое местных жителей, которые лишили жизни одинокую женщину после того, как ограбили её. Злоумышленники испугались ответственности, задушили потерпевшую, поместили тело в бочку и зацементировали. Мужчин могут лишить свободы пожизненно.

По версии следствия, двое хабаровчан, которых неоднократно судили за тяжкие преступления против личности и собственности, 18 февраля прошлого года решили похитить имущество соседки одного из злоумышленников. Они знали, что женщина проживала одна и не могла оказать сопротивления. Обвиняемые позвонили в дверной звонок потерпевшей, а когда женщина открыла, применили к ней физическую силу, незаконно проникли в квартиру и похитили 4 700 рублей. Потом они испугались ответственности и убили соседку, а её тело поместили в бочку, залили цементным раствором и перекатили в подвал.

Группу лиц будут судить за грабёж с незаконным проникновением в жилище и применением насилия, а также убийство и кражу по предварительному сговору. Сегодня, 3 марта, заместитель прокурора Хабаровского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу.

Похожее преступление произошло в 1998 году, но правоохранителям удалось выяснить подробности случившегося только спустя 19 лет. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в 2016 году правоохранители раскрыли убийство 7-летней девочки. Останки ребёнка нашли в 2008 году в бочке, залитой цементом, но экспертиза не показала ни причину смерти жертвы, ни пол. Позже, в 2016 году, с помощью нового оборудования удалось выйти на след преступника.

 
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