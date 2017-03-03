В Солнечном районе приставы "вытрясли" почти миллион рублей долгов

Судебные приставы провели совместный рейд с ресурсоснабжающими организациями по взысканию задолженности с жителей отдалённых населённых пунктов Солнечного района Хабаровского края. Результат впечатляет — оплачено более 750 тысяч рублей по 82-м исполнительным производствам из 368.

Почти 400 километров по бездорожью пришлось преодолеть стражам правопорядка на автомобилях повышенной проходимости, чтобы добраться до посёлков Амгунь и Джамку. Частично транспорт предоставили организации ЖКХ. Несмотря на отдалённость от районного центра и труднодоступность, люди в этих населённых пунктах проживают в многоквартирных домах и пользуются благами цивилизации. Но граждане не считали нужным оплачивать коммунальные услуги.

Должникам давали время на добровольное погашение неоплаченных счетов. К тем, кто этого не сделал в установленные сроки, приставы применили репрессивные меры — принудительное взыскание и арест имущества. Кто-то пожелал сразу оплатить сумму, указанную в исполнительном листе, а некоторые в счёт закрытия долга расстались с личными вещами.

«Также судебными приставами-исполнителями была получена информация о месте работы должников, что позволит в дальнейшем направить исполнительные документы на удержание суммы долга из заработной платы. Работа отделов судебных приставов края совместно с предприятиями ЖКХ в данном направлении активно продолжается», — сообщили в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю.

На данный момент неохваченными остались посёлки Берёзовый, Эворон, Горин, Хуруми. В планах судебных приставов в ближайшее время навестить жителей этих населённых пунктов.