Выпускной в детсаду урежет бюджет хабаровчан минимум на 5 тысяч рублей

В дальневосточной столице с началом весны родители дошколят традиционно организуют сбор денег на предстоящий выпускной бал воспитанникам старшей группы детского сада. Перед поступлением малышей в первый класс хабаровчане готовят для своих чад торжественное прощание с воспитателями дошкольного учреждения. Не обходится и без материального выражения благодарности персоналу: детсады получают от родителей ценные подарки. Из чего складываются затраты горожан на праздник для дошколят, разбиралась редакция РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».





Смета расходов планируется ещё зимой, а реальные сборы и траты начинаются в марте. В бюджет выпускного вечера родители, как правило, закладывают услуги фотографа и оператора видеосъёмки, а также печать памятных альбомов. В зависимости от известности специалистов, расходы на эту статью встанут в сумму от 1000 до 2500 с каждого ребёнка. Так как в среднем комплектация группы в детском саду — это от 25 до 28 человек, люди с камерой получают за съёмку одного такого торжества до 70 тысяч рублей.





«Мы решили не искать именитого фотографа, а обратились по рекомендации воспитателей к человеку, который уже несколько лет сотрудничает с детским садом. Он отснимет ребят для альбома. Работа обойдётся в полторы тысячи рублей с человека — нас 28, итого 42 тысячи заплатим. Сюда уже входит стоимость печати альбома с готовыми фотографиями. А на празднике у нас будет только оператор, чтобы отснять видео», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» хабаровчанин Андрей Руденко.

Примерно 200 рублей с каждого ребёнка собирают на букеты к торжеству. Их вручают воспитателю и нянечке, психологу, медицинскому работнику, преподавателю физкультуры и заведующей. Стоимость одного творения флористов — от 700 до 1000 рублей. Некоторые цветочные салоны предлагают к выпускному в детском саду готовые предложения на такой случай.





«Мы принимаем заказы на изготовление композиций в одной стилистике, в одной цветовой гамме и в одинаковом составе. Подбираем упаковку, оформляем тематические букеты. Такая услуга востребована, когда нужно подарить людям одинаковые цветы», — поделилась владелица цветочного салона Ольга Морозова.

Выложить не менее 1500 рублей с каждого малыша потребуется на подарок для учреждения или группы. Чаще всего родители покупают мебель, предметы интерьера или цифровую технику, которую запрашивают воспитатель и заведующая. Это могут быть шкафчики, жалюзи, стеллажи для игрушек, ковры, проектор, телевизор, учебные пособия. Примечательно, что после ухода малышей в школу этими презентами пользуются новоприбывшие ребята. Аргументируя этим моментом, некоторые хабаровчане принципиально отказываются прислушиваться к рекомендациям персонала в том, что касается выбора подарка. Горожане приобретают вещи на свой вкус, зачастую существенно дешевле.





«К выпуску из детского сада заведующая попросила родителей поставить шкаф-купе в группу. Зачем он там нужен? У малышей собственные шкафчики для одежды, они точно не будут пользоваться нашим подарком. Проигнорировали пожелание и закупили для воспитателя комплекты учебных пособий Монтессори. Вышло гораздо дешевле, и это действительно полезные вещи», — озвучила жительница города Валентина Тихомирова.





Одна из важных статей — оформление помещения, где проходит торжество. Зачастую такие праздники проходят в детских садах — родители редко арендуют кафе или центр развлечений. Украшение актового зала воздушными шарами начинается от десяти тысяч рублей (примерно 350 целковых с носа). Около 800 рублей с человека уйдёт на сбор праздничного стола: фрукты, соки, торты и вода для детей, лёгкая закуска и безалкогольные напитки для взрослых. В этой статье расходов дороже всего стоят кондитерские изделия. Пироги и магазинные торты давно не пользуются популярностью — к празднику родители заказывают настоящие шедевры из мастики, шоколада и глазури у частных кондитеров. Цена такого сладкого десерта — от трёх тысяч за экземпляр, а на среднестатистическую группу детей нужно минимум четыре.

Ещё около тысячи уходит на различные мелочи. Это праздничные ленты и медали для юных выпускников, грамоты и дипломы детям и персоналу, хлопушки и воздушные шарики, которые принято запускать в небо.





Таким образом, минимальные затраты на выпускное торжество в детском саду разоряют кошельки горожан на сумму не менее 5 тысяч рублей. В сумме праздник обходится примерно в 140 тысяч с одной группы. Некоторые хабаровчане экономят на цветах для персонала и подарков в детсад, кое-кто своими руками украшает помещение для выпускного. Бывает и так, что родители отказываются от фото- и видеосъёмки, обходясь собственными силами и техникой. В этом случае затраты становятся существенно скромнее — можно уложить расходы примерно в три тысячи рублей. Но возможность сократить бюджет привлекает не всех.





«Я вообще не понимаю, как можно ужиматься, если это праздник для твоего ребёнка? Здесь не бывает ненужных расходов. Фотоальбом, медали и грамоты, ленты, видеозапись с праздника — это память, о которой малыш будет вспоминать ещё несколько лет, это приятные моменты с первыми друзьями. Мы в этом году тоже организуем выпускной праздник для наших малышей, и в нашей группе есть родители, которые действуют всем на нервы заявлениями в духе: «Почему так дорого? Давайте найдём дешевле! А вот это вообще не нужно». Если не нужно — ну не идите вообще на выпускной ни вы, ни ваш ребёнок, в таком случае. Веселитесь где-нибудь отдельно и не портите праздник тем родителям, которые действительно участвуют в жизни своих детей, в том числе и в детском саду», — поделилась мнением хабаровчанка Ирина Капитонова.





Во многих дошкольных учреждениях существует традиция вручать персоналу — воспитателям, нянечкам и даже работникам кухни — не только цветы, но и презенты. Родители дарят сотрудникам детского сада сертификаты в магазины или конверты с деньгами. А для развлечения малышей приглашают профессионального ведущего и аниматоров, которые тоже работают не за еду. Но не всем хабаровчанам такие траты кажутся целесообразными.

«У меня создаётся впечатление, что некоторым родителям просто нечем себя занять, или у них в детстве не было праздников. Они вкладываются в организацию этих выпускных так, будто это главный праздник в жизни малыша. Фактически же, торжество больше нужно родителям и воспитателям. Но, к примеру. за те пять тысяч с носа, которые собирают в нашем саду, можно более чем прилично посидеть вечером в ресторане, если уж так хочется поблагодарить воспитателей. Можно организовать качественную выездную экскурсию для детей. А не превращать прощание с детским садом в пир на весь мир. Тем более, что скоро в школу собираться, копейка не лишняя», — высказалась жительница города Анна Омельченко.

С дополнительными опциями детский праздник требует более серьёзных вложений — около 10 тысяч рублей с каждой семьи, и это не предел. Сумма рассчитана без учёта стоимости наряда для ребёнка — праздничная одежда требует от трёх до пяти тысяч рублей дополнительно. Костюм для мальчика и бальное платье для девочки обойдутся примерно в одну и ту же цену. Тем временем, не за горами сборы в первый класс, что ударяет по кошельку родителей ещё больше. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» уже писало, во сколько обходится подготовка ребёнка к школе в 2016 году.