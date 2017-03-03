Хабаровчане вновь собирают подгузники для детей-отказников

Жителей краевой столицы просят вновь подключиться к традиционному мероприятию для малышей отказников «Один памперс — одна спокойная ночь сна». В рамках благотворительной акции хабаровчане могут передать детям-сиротам подгузники и средства для ухода.

Приносить можно памперсы любых марок, в любом количестве от рождения до 18 килограммов. Также организаторы акции передадут воспитанникам Домов малютки и детям, которые оказались со своими матерями в кризисных центрах, присыпки, шампунь и ватные диски.

«Несколько раз в году мы объявляем такие сборы. Хабаровчане очень активно откликаются. Тема помощи сиротам, деткам находит большой отклик в сердцах горожан, мы всегда собираем большое количество подгузников. Последний раз мы собрали восемь с половиной тысяч памперсов. Это количество позволило удовлетворить потребности малышей на пару месяцев. Но это весомый вклад для учреждений, потому что государственное финансирование не может охватить всех нужд. С помощью добрых людей удаётся помочь детям», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» руководитель сектора поддержки семьи, материнства и детства Хабаровской епархии Татьяна Тарунина.

Акцию с 1 по 15 марта проводит волонтёрское движение «Милосердие-ДВ» при социальном епархиальном отделе. Пункт приёма работает при Елизаветинском храме по адресу: улица Воронежская, 49, кабинет 25.

Агентство писало, что проблему дефицита подгузников для детей-отказников подняли на фестивале некоммерческих организаций «Добрый Хабаровск», который прошёл на набережной Амура в середине сентября. Его участниками стали 35 общественных объединений, которые занимаются благотворительностью.