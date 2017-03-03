В Хабаровском крае снова орудуют лже-сотрудники Роспотребнадзора

Злоумышленники, которые представляются сотрудниками управления Роспотребнадзора по региону, продолжают обманывать местных жителей. Стало известно, что теперь жертвами лже-специалистов становятся сотрудники офисов. Неизвестные лица ходят по различным компаниям и предлагают купить у них пакет документов для оформления уголка потребителя. Мошенники заверяют, что это поможет избежать проверки по обращениям граждан.

По информации пресс-службы управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, сотрудники ведомства не распространяют литературу среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Если с подобными заявлениями в компанию приходит человек, который представляется работником органа, следует попросить его предъявить удостоверение.

Это уже не первый подобный случай в регионе. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в этом году в крае встречались лже-сотрудники Роспотребнадзора, которые якобы проводили проверки по обращениям граждан на продажу табачной продукции несовершеннолетним. В некоторых случаях бизнесменам предлагали расплатиться за нарушения «на месте». Руководители ведомства посоветовали землякам не поддаваться на такие провокации, а сразу же обращаться в правоохранительные органы.