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В Хабаровске к 8 марта станет больше точек продажи цветов

В Хабаровске к 8 марта станет больше точек продажи цветов
Их разместят возле торговых центров и на жилмассивах
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В краевой столице к Международному женскому дню появится около 70-ти торговых точек по продаже живых цветов. Магазины на колёсах разместятся возле крупных торговых центров и в местах наибольшей проходимости в разных районах города.

«Мы выписали уже порядка 40 согласований. Продавать букеты в основном будут в микроавтобусах. Продажи организуют 7 и 8 марта, некоторые предприниматели начнут торговлю после обеда 6 марта. Ценовую политику мы не регулируем. Средняя цена установлена от закупочной цены цветов, но не будет заоблачной, поскольку предпринимателям это не выгодно — мероприятие разовое», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» заместитель начальника отдела по организации работы рынков и мелкой розницы управления торговли, питания и бытового обслуживания городской администрации Кирилл Соболенко. 

Цена на самые популярные весенние цветы — тюльпаны — составит 70-100 рублей за одну штуку. В ассортименте также будут розы, хризантемы и гвоздики. Прямой конкуренции магазинам цветов и павильонам не будет, торговые точки расположат подальше от них. Они появятся на улицах Большая, Ворошилова, Гагарина, Ленина, Руднева, Суворова, Тихоокеанской, Трёхгорной, Шеронова, а также в микрорайоне Строитель — на Вахова и Флегонтова.

Агентство писало, что, по словам предпринимателей, самыми популярными у хабаровчан остаются тюльпаны. Минимальная цена за один цветок сегодня составляет 60 рублей. Второй по популярности стала роза. Не теряют своей востребованности у горожан и растения в горшках.

К празднику городское предприятие «Горзеленстрой» подготовило для прекрасной половины населения Хабаровска почти 12 тысяч тюльпанов. В подарок можно купить жёлтые, красные, белые, пурпурные, розовые, сиреневые, красно-жёлтые или бело-красные цветы. Однако специалисты советуют собирать в букеты бутоны разных расцветок.

 
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