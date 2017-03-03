Лучшие хабаровские школьники на каникулах поедут в Крым и в Китай

Самые яркие школьники дальневосточной столицы на весенних каникулах отправятся в Крым и в Китай. Одна группа детей посетит курортную Ялту, а другая — город Санья на южном острове КНР. Недельную экскурсию подростки посетят благодаря мэрии Хабаровска.

«Поездку в Санью городская администрация организует в этом году впервые, — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» начальник отдела управления образования городской администрации Ирина Всеволодова. — В Крым и в Китай отправятся победители олимпиад, всевозможных конкурсов и фестивалей, яркие и талантливые дети. Мы всегда поощряем ребят, которые поддерживают имидж города. Также на весенних каникулах много групп, больше двух десятков, отправляются в Санкт-Петербург, Владивосток, Комсомольск».

Досуг на весенних каникулах для школьников организовали и в краевом центре. Ребята посетят кружки, секции, профильные объединения. Будут работать все учреждения дополнительного образования, чтобы максимально разнообразить выбор занятий для детей. Во дворце детского творчества «Маленький принц» впервые развернётся выставка самодельных кукол, которые смастерили учащиеся. Практически во всех учебных заведениях Хабаровска откроются пришкольные лагеря.

«От родителей поступило много заявок на открытие пришкольных лагерей во время каникул. В целом охват по городу составит 2340 детей, из них около тысячи — из малоимущих семей, для которых посещение лагеря будет бесплатным. Также во время летних каникул мы соберём организаторов летнего досуга детей и будет планировать летние каникулы», — добавила Ирина Всеволодова.