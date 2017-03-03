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В Комсомольске семья превратила постройку мини-крепостей в бизнес

В Комсомольске семья превратила постройку мини-крепостей в бизнес
Деньги на предпринимательство им выделили по социальным контрактам
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В многодетном семействе из Комсомольска-на-Амуре нашли необычный способ зарабатывать. Дети вместе с родителями строят копии древнерусских крепостей и городищ. Бизнес начался с того, что папа, изучив историческую литературу, соорудил «жильё» для игрушечной армии солдатиков своего сына.

Позже у предпринимателя появились заказы на Хабаровск, Владивосток и Благовещенск, которые было сложно выполнить без дополнительных вложений. На кредитование бизнесмена банки шли неохотно, и тогда он заключил социальный контракт. Пока Александр Давыдов работает в гараже — мастерит до 60 конструкторов в месяц, которые быстро разбирают в магазинах.

«В планах уже открытие профессиональной линии — в новом помещении, наём людей и выпуск большего объёма продукции», — поделился планами с корреспондентом телеканала «Вести-Хабаровск» Александр Давыдов.

Размер пособия по социальному контракту составляет от пяти до десяти тысяч рублей на каждого нетрудоспособного члена семьи. Цели могут быть разными — от обучения прикладной специальности до расширения подсобного хозяйства. Для каждой ячейки общества разрабатывают индивидуальную программу. Новое направление этого года — открытие бизнеса.

«Мы поможем оформить и само свидетельство на предпринимательскую деятельность. А если это уже сложившийся предприниматель, то по бизнес-плану мы будем предоставлять финансирование на развитие уже готового предпринимательского дела», — объяснила заместитель директора центра социальной поддержки населения Комсомольска-на-Амуре Ольга Рузмайкина.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в 2015 году услугой соцконтракта в крае воспользовались больше трёх тысяч семей. Из бюджета региона им выплатили около 55 миллионов рублей. В 2016 году на эти договоры выделили 25,4 миллиона. Такая практика предоставления помощи малообеспеченным семьям в рамках социальных контрактов появилась в 2011 году.

 
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