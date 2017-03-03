Непогода обрушится на север Хабаровского края

По информации Дальневосточного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с выходом циклона в Охотское море 4-5 марта в центральных и северных районах Хабаровского края ожидается ухудшение погоды. Наиболее неблагоприятные метеоусловия прогнозируются в Николаевском, Ульчском, Тугуро-Чумиканском, Аяно-Майском районах. Там пройдёт сильный снег, местами метель, ветер усилится до 15-20 метров в секунду, на побережье Охотского моря порывы могут достигать до 21-26 метров в секунду.

По информации пресс-службы главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, из-за непогоды могут возникнуть происшествия. Спасатели рекомендуют на время прохождения циклона воздержаться от выезда за пределы населённых пунктов, не выходить в лес и на водные объекты, водителям советуют соблюдать скоростной режим, а родителям — не оставлять детей без присмотра;

Остальные районы метель обойдёт стороной. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в краевой столице погода была неустойчивой всю неделю. После двухдневного потепления в город пришли морозы. Весеннее потепление, по прогнозам синоптиков, должно вернуться после 6 марта с приходом континентального воздуха.