На карте Хабаровского края появятся новые населённые пункты

Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев предложил создавать в Хабаровском крае новые населённые пункты в рамках реализации программы предоставления «дальневосточных гектаров». Идею он высказал сегодня, 3 марта, на встрече с обладателями бесплатных земельных наделов. При этом Трутнев посоветовал губернатору Вячеславу Шпорту задуматься о проведении конкурса — чтобы люди, объединившиеся в группы на тех или иных территориях, сами могли придумать названия для будущих поселений.

«Надо обращать особое внимание на коллективные заявки, когда люди просто в чистом поле хотят собраться вместе и создать новый населённый пункт. Я уже говорил, что в последнее время населённые пункты в России убывают, а иногда и полностью исчезают с карты, а вот новые возникают не часто. Если мы на Дальнем Востоке научимся создавать новые посёлки, новые сёла, новые города, это значит, мы научимся осваивать Дальний Восток», — отметил дальневосточный полпред.

По словам Юрия Трутнева, у коллективных заявок есть весомое преимущество — власти помогут таким объединениям владельцев «дальневосточных гектаров» с созданием инфраструктуры. Это, в первую очередь, касается строительства дорог и энергоснабжения. Деньги для этого в российской казне найдутся.

«Мы разберёмся. Вот для чего-для чего, а для создания новых населённых пунктов мы деньги точно найдём», — заверил Юрий Трутнев.

В Хабаровском крае на сегодняшний день подана почти тысяча коллективных заявлений, 118 участков уже предоставлены людям, 86 договоров находятся на подписи у обладателей гектаров. Всего в регионе земельные наделы хотят получить почти 10 тысяч россиян.