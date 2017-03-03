В Хабаровском крае вновь уменьшился прожиточный минимум

На этот раз его сократили на 0,5 процента

В Хабаровском крае региональные власти утвердили размер прожиточного минимума за четвёртый квартал 2016 года. Размер суммы уменьшился на 62 рубля. По сравнению с предыдущим периодом величина снизилась на 0,5 процента и теперь составляет 12 910 рублей.

В прошлый раз показатель уменьшился из-за снижения цен на продукты питания. В четвёртом квартале прожиточный минимум стал меньше из-за незначительного удешевления непродовольственных товаров, услуг и обязательных платежей. По данным Хабаровскстата, стоимость продуктового набора составила 5 458 рублей, непродовольственных товаров — 3 282 рубля, услуг — 3 273 рубля.

По информации пресс-службы краевого правительства, для трудоспособного населения величина прожиточного минимума сложилась на уровне 13 755 рублей. Для пенсионеров установлен размер 10 429 рублей, для детей — 13 404 рубля. Новые показатели учтут при предоставлении мер соцподдержки и оказании социальной помощи населению края.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в третьем квартале размер прожиточного минимума сократился на 202 рубля и составил 12 972 рубля. Для трудоспособного населения края минимум утвердили на отметке 13 841 рубля, для пенсионеров — 10 478 рублей, для детей — 13 402 рублей.