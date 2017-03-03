В пригороде Хабаровска грабитель испугался ребёнка

В селе Ильинка Хабаровского края полицейские задержали грабителя. Мужчина хотел вернуть деньги, которые он якобы спрятал в квартире, в которой раньше проживал. Налётчик вернулся в свой бывший дом и предъявил новым жильцам требование отдать наличность, для убедительности используя пистолет.

Житель села Ильинка заявился в квартиру, где сейчас проживает женщина с ребенком. Не предполагая, что стук в дверь обернется ограблением, хозяйка открыла неизвестному. Гость сразу начал требовать деньги, которые принадлежат ему. Угрозы пистолетом не возымели эффекта: женщина отказала гостю в его требованиях, тогда преступник достал пистолет. Угрожая применить оружие, налётчик стал повторять свои требования. Между жертвой и преступником началась словесная перепалка. На крики матери в коридор вышел ребёнок, после чего злоумышленник поспешил удалиться.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий стражи правопорядка задержали подозреваемого. Им оказался ранее дважды судимый 52-летний житель села. Установлено, что фигурант ранее проживал и был зарегистрирован по адресу заявительницы. Накануне совершения преступления он пришёл по старому адресу проживания и, угрожая применением оружия, стал требовать деньги которые якобы оставлял в доме. Со слов задержанного, пистолет он нашёл ранее и решил таким способом напугать новых жильцов квартиры и похитить денежные средства», — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Хабаровскому краю.

Сотрудники полиции выяснили, что пистолет, который задержанный использовал для запугивания, фигурирует в ряде уголовных дел. Сейчас правоохранители выясняют причастность 52-летнего мужчины к совершению других преступлений. Действия в отношения жительницы Ильинки следователи расценили как разбойное нападение. Уголовное дело возбудили по соответствующей статье. Стражи порядка продолжают выяснять все обстоятельства инцидента.