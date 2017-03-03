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Администрация Комсомольска просит у краевых властей два новых трамвая

Администрация Комсомольска просит у краевых властей два новых трамвая
Электротранспорт износился, и "жизнеспособных" единиц техники не хватает
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

На приобретение новых трамвайных вагонов для Комсомольска-на-Амуре потребуется около 50 миллионов рублей. Об этом сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» руководитель пресс-службы администрации города Иван Лаврентьев. В стоимость вагонов заложили и цену доставки. Таких денег у бюджета города нет, поэтому с просьбой помочь финансово чиновники обратились к правительству Хабаровского края.

Проблема городского электротранспорта стоит очень остро. Последние обновления парка были ещё в конце 90-х годов. Тогда в город пришли несколько новых для Комсомольска-на-Амуре вагонов. Эти трамваи уже курсировали на линии в другом городе. Фактически масштабной модернизации электротранспорт не видел с момента основания в городе депо, а именно — с 1957 года. На сегодняшний день вагоны всего муниципального унитарного предприятия «Трамвайное управление» имеют практически стопроцентный износ.

«Трамваи по Комсомольску курсируют только благодаря мастерству ремонтного отдела. Специалисты, как могут, поддерживают техническое состояние трамваев. Однако в скором времени уже и эти меры не будут приносить результат», — поделился Иван Лаврентьев.

На данный момент в городе существует четыре маршрута. Если местные власти не найдут поддержки в правительстве региона, трамваи могут исчезнуть с улиц Комсомольска.

 
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