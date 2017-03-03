Ветераны хоккея начали борьбу в Хабаровске

В хабаровской «Платинум Арене» стартовал ветеранский хоккейный турнир памяти Василия Позднякова. Участниками соревнований стали команды «Тигры Амура», «Банк Восточный» и «Энергетик» из дальневосточной столицы, а также «Амут» из Комсомольска-на-Амуре.

«Без традиций не может существовать ни одна школа, в особенности это касается спортивных. Людей, которые отдают всю свою душу, привносят новое в развитие любого вида спорта, очень много. Считаю, что турнир, посвящённый памяти Василия Ивановича Позднякова, очень важен», — отметил первый заместитель министра спорта и физической культуры Хабаровского края Всеволод Мохирев.

В первом матче клюшки скрестили «Тигры Амура» и «Энергетик». Игроки в оранжевой форме контролировали игру и в итоге одержали уверенную победу со счётом 6:2. Особо отличился форвард Станислав Басов, набравший четыре очка. Помимо него в состав команды из дальневосточной столицы вошёл весь тренерский штаб «Амура», наставники «молодёжки» и бывший капитан «тигров» Дмитрий Тарасов, а место на тренерском мостике занял первый вице-президент клуба Александр Филиппенко.





«Василий Иванович Поздняков был одним из основателей хабаровского хоккея, человеком, который привил этот вид спорта на нашей земле. Турнир также необходим для развития и популяризации хоккея, для молодого поколения, для воспитанников детской школы. По-другому и быть не может», — рассказал капитан «Тигров Амура» — заместитель председателя правительства Хабаровского края Александр Кацуба.

Как сообщает пресс-служба регионального министерства физической культуры и спорта, «Тигры Амура» вышли в финал. В борьбе за первое место им будет противостоять победитель пары «Амут» — «Банк Восточный».