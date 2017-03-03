Бизнесменам Хабаровского края помогут улучшить инвестиционный климат

В Хабаровском крае бизнесменам представят новую систему работы по улучшению инвестиционного климата. Идею презентуют на заседании Совета по предпринимательству, где ожидают больше 250 представителей малого и среднего бизнеса со всего региона. Провести встречу в расширенном составе поручил губернатор Вячеслав Шпорт.

Одна из основных задач — познакомить широкую предпринимательскую общественность с новым инструментом улучшения инвестиционного климата. Это целевые модели, которые разработали в Агентстве стратегических инициатив. В них установлены чёткие показатели результативности, предусмотрен общественный контроль за достижением индикаторов, выделены ключевые факторы улучшения делового климата. Механизм реализации этой идеи — «дорожные карты», которые накануне утвердил глава региона.

В рамках Совета также обсудят новые механизмы поддержки малого и среднего предпринимательства в крае. По информации пресс-службы правительства края, бизнесмены также поделятся своим опытом получения разрешений на строительство в дальневосточной столице. Заседание пройдёт 6 марта и начнётся в 11:30.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в этом году краю пророчили рост экономики. В Законодательной Думе осенью прошлого года обсудили меры по обеспечению устойчивого развития региона, в которые вошли 27 мероприятий по формированию благоприятного инвестиционного климата, развитию социальных институтов, поддержке демографических изменений, а также малого и среднего предпринимательства. На них в бюджете края в 2016 году запланировали 600 миллионов рублей.