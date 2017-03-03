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Суд приговорил двоих хабаровчан к труду за попытку продажи шкуры тигра

Суд приговорил двоих хабаровчан к труду за попытку продажи шкуры тигра
Один из осуждённых также признан виновным в покупке дереватов
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

К логическому концу подошла история о шкуре тигрёнка, которую пытались продать двое предприимчивых жителей краевой столицы. Суд назначил им в виде наказания обязательные работы: одному 180 часов, второму — 140.

Своё начало цепочка криминальных событий берет ещё в сентябре 2015 года. В посёлке Кондратьевка района имени Лазо Хабаровского края будущий фигурант уголовного дела якобы нашёл шкуру убитого тигрёнка в стенах заброшенного дома. Ценный мех мужчина привёз в Хабаровск и хранил у себя в квартире. Десять месяцев находка ждала своего часа. В июле 2016 года мужчина стал активно подыскивать покупателя на шкуру. Помогал ему в этом знакомый. Особо ценный товар товарищи оценили в 500 тысяч рублей.

О схеме купли-продажи шкуры РИА «Восток-Медиа» уже писало. На сделку преступная группа приехала на автомобиле, мех краснокнижного животного лежал в багажнике. Продавцы и не подозревали, что в роли покупателей выступили оперативники. В момент передачи нелегального товара полицейские «сняли маски» и произвели задержание.

«В июле этого года сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю задержали жителей дальневосточной столицы, которые перевозили в машине шкуру амурского тигра. По данному факту было возбуждено уголовное дело», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Результаты экспертиз показали, что шкура принадлежала тигрёнку, в лучшем случае, достигшего полугодовалого возраста. Вина задержанных была доказана, об этом агенство сообщало ранее.

Мировой суд Индустриального района города Хабаровска согласился с доводами обвинения и счёл аргументированными собранные доказательства в отношении двоих обвиняемых.

«Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 258.1 Уголовного кодекса России «Покушение на незаконную продажу частей особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу Российской Федерации и охраняемым  международными договорами Российской Федерации». Один из них также признан виновным в незаконном приобретении, хранении и перевозке частей особо ценного животного», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

В ходе судебного разбирательства исполняющий обязанности генерального директора Хабаровского краевого музея имени Н.И. Гродекова подал ходатайство о передаче шкуры тигра в фонды музея. Прошение суд удовлетворил. Решение о дарении вступит в силу 7 марта.

«Комментарии по этому поводу пока не даём. Пока все процессуальные сроки и процедуры не пройдём, ничего конкретного сказать не можем. Решение должно вступить в законную силу», — сообщил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» заместитель директора Хабаровского краевого музея имени Н.И. Гродекова Иван Крюков.

 
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