Свинья стала причиной ДТП недалеко от Хабаровска

В пригороде Хабаровска произошло дорожно-транспортное происшествие, причиной которого стала свинья. Два автомобиля столкнулись после того как животное выпало из грузовика на проезжую часть.

Казусная авария произошла на трассе в районе села Некрасовка. Обе машины ехали в одном направлении. Неожиданно из кузова впереди идущего авто выпала свинья. Водитель грузовика начал тормозить и прижиматься к обочине, такие же действия произвёл и владелец джипа, который ехал сзади. Манёвр автолюбитель сделал, чтобы не задавить животное. Однако мужчина, находящийся за рулём грузовика, хотел спасти свинку, поэтому даже не посмотрел в боковые зеркала и стал сдавать назад. В итоге он повредил чужое авто. Отъехать назад владелец внедорожника не мог — позади него собрались другие машины, заметившие произошедшее.

Публикация от ДПС-Контроль [Хабаровск] (@27dps) Мар 2 2017 в 4:19 PST

Видео аварии опубликовали в аккаунте 27dps в социальной сети Instagram. По данным очевидцев, оба водителя погрузили животное в кузов и только после этого оформили ДТП. Вызывать за город сотрудников ГИБДД автовладельцы не стали и оформили происшествие с помощью аварийного комиссара. Выпавшая хрюшка и её собратья в аварии не пострадали.

ДТП с участием животных происходят на Дальнем Востоке не так часто, однако эти аварии становятся громкими. Так, в Приморском крае в 2015 году наездник на лошади врезался в автомобиль, движущийся во встречном направлении. По свидетельствам очевидцев, ковбой был пьян. РИА «Восток-Медиа» писало, что животное получило серьёзные порезы и травмы, и не могло самостоятельно передвигаться.