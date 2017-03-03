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Пропавший в посёлке Ванино мальчик умер из-за переохлаждения

Пропавший в посёлке Ванино мальчик умер из-за переохлаждения
Такой результат показало судебно-медицинское исследование
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

Судебно-медицинское исследование показало, что мальчик, который на этой неделе пропал в посёлке Ванино Хабаровского края, скончался в результате общего переохлаждения организма. Как сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по региону, правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства смерти ребёнка.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее сообщало, что малолетний житель посёлка Ванино ушёл гулять 26 февраля и пропал. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство» — так у правоохранительных органов появляется больше полномочий для проведения разыскных мероприятий. Тело исчезнувшего мальчика обнаружили у подножия горки под снегом.

По предварительным данным, ребёнок мог погибнуть в результате несчастного случая. У правоохранителей есть версия о том, что юный житель посёлка Ванино, скатившись с горки, провалился в сугроб, а сверху его засыпало снегом, и малыш попросту замёрз. Это предположение подтвердило исследование. При осмотре тела ребёнка следователи не обнаружили внешних признаков насильственной смерти. Прокуроры выясняют, кому принадлежит территория, на которой нашли погибшего мальчика. Она огорожена забором, но в день трагедии ворота были открыты.

 
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