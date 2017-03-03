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Хабаровчанку на улице ударили по голове и ограбили на 160 тысяч рублей

Хабаровчанку на улице ударили по голове и ограбили на 160 тысяч рублей
Полицейские задержали двоих молодых парней по горячим следам
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В краевом центре стражи правопорядка по горячим следам поймали двух парней, которых подозревают в уличном грабеже. Злоумышленники в вечернее время напали на прохожую и отняли у неё дамскую сумку. Внутри лежали деньги и гаджеты на общую сумму 160 тысяч рублей.

В городской отдел полиции обратилась жительница Хабаровска, которая стала жертвой уличного грабежа. Вечером возле дома по улице Фрунзе на потерпевшую напали двое неизвестных. Женщину ударили по голове, из её рук вырвали сумочку и скрылись. Они похитили два мобильных телефона, наличность и банковские карты. Ущерб заявительница оценила в сумму порядка 160 тысяч рублей.

Потерпевшая хорошо запомнила приметы одного из налётчиков и смогла подробно описать его внешность. Ориентировки на подозреваемого отправили наружным нарядам, и злоумышленников задержали в течение дежурных суток. Обоих местных жителей — 1992 и 1994 годов рождения — раньше судили за кражи. Во время выемки у них изъяли часть похищенных денег.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, задержанных отправили в изолятор временного содержания. Меру пресечения им изберёт суд. Правоохранители выясняют причастность фигурантов к другим преступлениям.

 
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