Инжиниринговый центр заработает в Хабаровском крае

В дальневосточной столице планируют создать специальный центр по научно-техническому и информационному сопровождению строительной отрасли. Сейчас в столице России рассматривается вопрос о создании сети таких учреждений, замыкающихся на Московский государственный строительный университет. В регионе готовят пакет документов о создании центра на базе Тихоокеанского государственного университета. Он должен заработать уже во второй половине этого года.

«Инжиниринговый центр мог бы собрать в одном месте информацию о научно-технических проблемах строительной отрасли в регионе, и в то же время — инновационных продуктах и технологиях для их решения. Кроме того, поддержать кооперацию производства и вузовской науки. Тесное взаимодействие с бизнесом позволит частным инвесторам на ранней стадии включаться в реализацию перспективных проектов», — рассказал директор инженерно-строительного института ТОГУ Игорь Пугачёв.

По информации пресс-службы краевого правительства, в этом центре создадут информационную базу кадров для строительной отрасли. В неё включат потенциальных выпускников и работодателей. По мнению экспертов, это поможет быстрее трудоустроить молодых специалистов. По словам Игоря Пугачёва, сейчас в регионе слабо связаны научно-образовательные организации, бизнес и производственные предприятия. Решить эту проблему должен помочь инжиниринговый центр.