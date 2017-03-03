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Минтранс Хабаровского края: регион способен построить круизный корабль

Минтранс Хабаровского края: регион способен построить круизный корабль
Производственные мощности Амурского судостроительного завода справятся с этой задачей
16 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Круизное судно длиной 80 метров, которое подойдёт под требования туристического проекта «Амур-батюшка», можно построить на верфи в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщили в министерстве промышленности и транспорта Хабаровского края.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», о том, что судостроительный завод в столице Дальнего Востока не справится с такой задачей, заявил начальник управления по туризму правительства края Виталий Селюков. Построить или купить теплоход край может только на внебюджетные деньги, проект нуждается в инвесторах.

О том, что подходящий под критерии корабль можно построить в крае, представитель Минтранса рассказал депутатам Закдумы. Он отметил, что производственных мощностей Амурского судостроительного завода будет достаточно, чтобы обеспечить теплоходу необходимую длину и ширину.

«Мы ведём постоянную совместную работу с министерством культуры Хабаровского края. Обращения по поводу круизных судов были, но обычные корабли — они могут ходить по Волге, по Золотому кольцу, но не по Амуру. У нас есть достаточно сильное течение, против которого такое судно точно не пойдёт. Если инвестор будет найден, промышленные предприятия края этот вопрос обязательно проработают», — сказал чиновник.

О проекте «Амур-Батюшка» в крае говорят уже больше четырёх лет. Осенью 2012-го губернатор Вячеслав Шпорт озвучивал идею, что такое круизное судно должно возить путешественников до Николаевска-на-Амуре с последующей организацией круизов вдоль морского побережья до Шантарского архипелага. С того времени в поисках инвестора региональные власти неоднократно презентовали проект за рубежом.

 
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