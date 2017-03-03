Власти Хабаровского края не будут ужесточать правила продажи алкоголя

Поправки к краевому закону «Об ограничениях розничной продажи алкогольной продукции» рассмотрели на заседании постоянного комитета региональной Закдумы по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры. Среди них была и инициатива депутатов из Комсомольска-на-Амуре — они предлагали запретить заведениям общепита, расположенным в многоквартирных домах, продавать спиртное с 23:00 до 08:00.

Авторы ужесточающей коррективы считают, что она позволит снизить в городе социальную напряжённость, видимо, полагая, что это не помешает сделать и в остальных населённых пунктах региона.

«Ночной режим работы таких объектов порождает многочисленные жалобы жильцов многоквартирных домов на шум в ночное время и нарушения общественного порядка на прилегающих территориях. Люди, право которых на полноценный отдых нарушают в течение длительного времени, требуют закрыть эти заведения», — говорится в примечании к поправке.

Инициативу подвергли критике представители краевого правительства, приглашённые на заседание. Начальник отдела лицензирования и лицензионного контроля комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Елена Спиридонова перечислила последствия, которыми грозит региональной экономике принятие поправки.

«В первую очередь, потери понесут местные бюджеты, которые недополучат налоги — от 200 тысяч рублей в небольших поселениях до 10 миллионов в Хабаровске. Также произойдёт сокращение рабочих мест — до 100 человек потеряют работу, что недопустимо в сегодняшние тяжёлые времена», — сказала она.

В комитете уверены, что дополнительное административное воздействие на бизнес приведёт к тому, что предприниматели станут чаще нарушать закон, а властям, в свою очередь, придётся увеличить количество проверок. Депутаты согласились с тем, что решать проблемы отдельно взятого города изменением краевого закона нецелесообразно и проголосовали за отклонение ужесточающией поправки.