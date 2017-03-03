В Хабаровске любители текстового творчества поздравят друг друга

Создатели авторских текстов во многих странах мира сегодня, 3 марта, отмечают свой профессиональный праздник. Всемирный день писателя, или Всемирный день мира для писателя, учредили по решению 48-го конгресса Международного ПЕН-клуба в 1986 году. Эту дату также считают одним из профессиональных праздников всех представителей «четвёртой власти» — прессы.





Нередко ко Всемирному дню писателя приурочены церемонии вручения различных литературных премий и чествование наиболее отличившихся деятелей в этой сфере. Название организации, которая учредила праздник — ПЕН-клуб — аббревиатура, образованная первыми буквами английских слов Poets — поэты, Essayists — очеркисты, Novelists — романисты. Сегодня своеобразные «филиалы» этого объединения действуют в 130 странах.







Международное объединение писателей выступает в защиту принципов свободы информации внутри каждой страны и между всеми сообществами. Eго члены обязуются выступать против подавления свободы слова в любой её форме в тех странах и обществах, к которым они принадлежат, а также во всем мире, когда это представляется возможным.









Также ПЕН-клуб выступает в защиту свободы печати и против произвольного применения цензуры в мирное время. Поскольку свобода предполагает добровольную сдержанность, члены ПЕН-клуба обязуются выступать против таких негативных аспектов свободной печати, как лживые публикации, преднамеренная фальсификация, искажение фактов или тенденциозно бесчестная их интерпретация ради политических, групповых и личных целей.