Бывшая сотрудница хабаровского банка получила срок за воровство

Женщина проведёт в колонии больше двух лет

В краевой столице к двум с половиной годам лишения свободы приговорили бывшую сотрудницу банка, которая похитила из кассы больше двух миллионов рублей. Наказание женщина будет отбывать в исправительной колонии общего режима. Также суд взыскал с осуждённой в пользу потерпевшей стороны всю сумму причинённого ущерба.

В ходе расследования выяснилось, что подсудимая в июне 2015 года находилась на рабочем месте. Убедившись, что за ней никто не наблюдает, женщина вскрыла кассу и похитила больше 2,3 миллиона рублей. Похищенные деньги сотрудница банка потратила по своему усмотрению.

По информации пресс-службы краевой прокуратуры, в ходе судебного заседания женщина вину не признала. По решению суда на её автомобиль стоимостью около 900 тысяч рублей наложили арест.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о подобных случаях. Недавно в краевом центре задержали бывшего служащего банковской организации, имеющей филиал в дальневосточной столице. Мужчина провернул мошенническую схему на своём месте работы, а затем сбежал в Краснодар, прихватив 900 тысяч рублей. А в августе прошлого года стражи правопорядка задержали бывшую сотрудницу финансовой организации. Женщина промышляла в Советско-Гаванском районе. У одного из клиентов компании-работодателя она похитила более 600 тысяч рублей.