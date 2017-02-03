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В Хабаровском крае экипажи вертолётов отработали удары с воздуха

В Хабаровском крае экипажи вертолётов отработали удары с воздуха
С задачами они справились на оценку "хорошо"
5 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В Хабаровском крае экипажи вертолётов Ка-52 и Ми-8АМТШ Восточного военного округа ВВО выполнили стрельбы на специализированном полигоне «Святогорье». Об этом сообщил РИА «Новости» начальник пресс-службы ВВО Александр Гордеев.

По информации полковника, в ходе выполнения лётно-тактических заданий военные отработали вопросы применения боевых летательных аппаратов для нанесения воздушных ударов неуправляемыми авиационными ракетами и авиабомбами. Они атаковали малоразмерные наземные цели, которые имитировали огневые точки условного противника.

«Все лётные задания выполнены на оценку «хорошо» как днём, так и в тёмное время суток. Экипажи, добившиеся отличных результатов, будут представлены к участию в первом отборочном этапе всеармейского конкурса «Авиадартс», который начнётся в лётных соединениях ВВО с 1 марта 2017 года», — сообщил Александр Гордеев.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что на Дальнем Востоке военнослужащие за 2016 год прошли больше 200 учений различного рода. Тренировки состоялись в соединениях и частях общевойсковой армии Восточного военного округа, находящихся в Хабаровском крае, а также в Приамурье и Еврейской автономной области.

 
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