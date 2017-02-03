Комсомольчанка обманула россиян на "призрачных" товарах через Интернет

В Комсомольске-на-Амуре в суд направили уголовное дело в отношении местной жительницы. Мошенница по Интернету обманула жителей разных регионов России на продаже несуществующих товаров. Когда на её счёт поступала стопроцентная предоплата, злоумышленница заносила абонента в чёрный список.

Следователями отдела полиции № 1 УМВД России по городу Комсомольску-на-Амуре доказана причастность 25-летней местной жительницы, обвиняемой в краже денег путём обмана и злоупотребления доверием. Общая сумма ущерба составила порядка 59 тысяч рублей.

Предварительное следствие показало, что фигурантка размещала в сети Интернет объявления о продаже двухколёсного транспорта, товаров для детей и женской одежды. На самом деле она не собиралась ничем торговать. Когда с девушкой связывался покупатель, она предлагала ему перевести задаток на свой интернет-кошелёк. После этого злоумышленница сообщала, что поставщик отказывается отправлять заказ, пока его полностью не оплатят. Когда пользователь перечислял всю сумму за товар, фигурантка блокировала абонента.

Следователям удалось доказать восемь аналогичных фактов, общий ущерб которых составил около 59 тысяч рублей. Одним из потерпевших стал житель города Липецка. Он заплатил фигурантке 16 тысяч рублей за несуществующий скутер. Ещё одной жертвой комсомольчанки стала жительница Тульской области — она хотела купить за шесть тысяч рублей электромобиль.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением уже направили в суд для дальнейшего рассмотрения по существу. До вынесения приговора фигурантка будет находиться под подпиской о невыезде.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о похожих случаях. Так, в уголовном деле по фактам 22 мошенничеств фигурирует 21-летняя жительница Комсомольска. Она ухитрилась обмануть не только жителей родного края — пострадавших нашли даже в Подмосковье. А житель дальневосточной столицы заработал 200 тысяч рублей на торговле несуществующими автозапчастями. Оба злоумышленника обманывали своих клиентов через Интернет.