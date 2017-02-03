Хабаровчанин обокрал машину путешественника из Германии

Житель дальневосточной столицы предстал перед судом за кражу имущества из автомобиля иностранца. Жертвой злоумышленника стал путешественник из Германии, который приехал в Хабаровск на машине типа «дом на колёсах».

В судебном заседании установлено, что 24-летний хабаровчанин в ноябре 2016 года проник в автомобиль марки Mercedes-Benz, припаркованный на улице Марсовой. Оттуда злоумышленник похитил принадлежащее немцу имущество на общую сумму около 150 тысяч рублей.

Иностранец на своём автомобиле путешествует по миру. В Россию он въехал 15 октября 2016 года, а в дальневосточную столицу прибыл 5 ноября. Гражданин Германии увидел, что его вещи пропали, и обратился к полицейским, которые раскрыли преступление по горячим следам. Подозреваемый привлекался к уголовной ответственности впервые, часть похищенного он вернул владельцу. Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, Кировский районный суд Хабаровска признал злоумышленника виновным и назначил ему два года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о похожем случае, который произошёл с российским путешественником Ильёй Фроловым. Его обокрали в одном из хостелов дальневосточной столицы, где странник остановился на ночлег. Ситуацией занялись правоохранители, тем не менее, этот факт шокировал путешественника.