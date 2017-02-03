В поезде Хабаровск — Комсомольск появилось по розетке на пассажира

В дальневосточную столицу прибыли новые плацкартные вагоны, при оснащении которых постарались учесть все потребности населения. В них появились улучшенная система регуляции климата, информационные табло, очистители воздуха и воды. Одно из главных новшеств для пассажиров — наличие розеток около каждого места.





«Таких вагонов к нам поступило 26. Основное отличие — наличие розеток и внизу, и наверху, и на боковых местах. Есть видеонаблюдение, как в тамбурах, так и в проходах. Есть информационные табло, на которых можно увидеть температуру воздуха внутри и снаружи, узнать, какой из туалетов сейчас свободен», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровска» начальник вагонного участка города Вадим Алексеев.





Из 26 вагонов десять включили в состав фирменного поезда № 667/668 «Юность» по маршруту Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. Остальные распределили на направления из Благовещенска до краевой столицы и до Тынды. Новшества оценили не только журналисты, но и жители города, которых пустили в новые вагоны, чтобы продемонстрировать, какими услугами они теперь могут пользоваться.

«В Благовещенск и в Тынду я не езжу, а в Комсомольск у нас на работе постоянно командировки. Поэтому, конечно, очень рады, что теперь можно телефон спокойно зарядить. И что вообще в новых, красивых вагонах будем ехать», — поделилась с корреспондентом агентства горожанка Алёна Федореева.





Вагоны стали комфортнее не только для пассажиров, но и для проводников. Со своего рабочего места они могут управлять температурным режимом, получать данные о погоде «за бортом» и следить за безопасностью. Также на сенсорном мониторе пульта управления работники будут наблюдать за потребляемым электричеством.









«Требования о том, чтобы у каждого пассажира была своя розетка, выдвинуты с недавнего времени к заводам-изготовителям. От пассажиров поступило множество обращений, они просят, чтобы можно было зарядить своё устройство около своего места. В наш век технологий одна розетка на весь вагон — это очень мало», — объяснил начальник поезда Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре Александр Воропаев.











На прибывшие вагоны посмотрели председатель регионального парламента Сергей Луговской, министр промышленности и транспорта края Сергей Ивашкин, представители городской администрации и Хабаровской епархии.