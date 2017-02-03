Хабаровчане заводят норок и соболей в качестве домашних животных

В краевой столице появилось новое веяние — горожане вместо собак, кошек или других домашних животных заводят пушных хищников. Теперь в квартирах хабаровчан селятся норки, соболи и белки.

Валентин Полевой больше десяти лет назад занялся разведением хищников. Он говорит, что сейчас хорьками никого не удивить, поэтому в его вольерах только трендовые зверьки. Соболи — самые дорогие, стоят от 25 тысяч рублей. Их лучше заводить в загородных домах, а вот колонки могут жить в клетке в обычной квартире. Однако самыми популярными и бюджетными оказались норки. За годы селекции заводчик смог вывести неагрессивных, действительно домашних животных, но активности у них не отнять, поэтому хозяевам нужно быть особенно бдительными.

«Нужно следить за тем, чтобы животное не навредило себе, не выскочило в окно, не залезло под диван. Они любят нырять, могут и в унитаз нырнуть», — рассказал корреспонденту программы «Вести-Хабаровск» Валентин Полевой.

Сейчас питомник для мужчины — дополнительный заработок. Разведение семейства куньих может стать рентабельным, когда появится стабильный спрос. Однако хабаровчанин уверен, что это вопрос недалёкого будущего. Между тем, само содержание пушистых зверьков не только экзотическое, но и дорогое.

«Мы кормим его мясом: телятиной, курицей, печенью. Он мяса ест больше, чем мы, по-моему. В месяц около пяти-шести тысяч уходит», — призналась хозяйка норки Алина Оськина.

Несмотря на это, хозяева норок и соболей денег не жалеют, а некоторые пушистые зверьки, наоборот, помогают зарабатывать — так, чилийская белка Пегас трудится за корм в одном из туристических агентств города.

«Даже если приходят с недоверием, то спинку почесали белке и расслабились. Очень забавно, когда мужчины начинают её тискать. Сразу хорошая атмосфера в офисе», — призналась коммерческий директор туристической компании Ксения Козлова.